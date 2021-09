La polémica que desató la captura de un firmante del Acuerdo de Paz en Cali

Harold Ordóñez, exfarc conocido como alias Oscar. / Policía Nacional

En la tarde del viernes 3 de septiembre, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, anunció la captura del firmante del Acuerdo de Paz, Harold Ordoñez Botero, sindicado de pertenecer al grupo disidente de la desmovilizada guerrilla de las Farc, Adán Izquierdo.

A través de un video, el director aseguró que Ordoñez Botero, quien se había lanzado como candidato a la Cámara de Representantes en el 2018, desempeñaba labores de conducción “pseudopolítica” y de extorsión dentro de este grupo residual que opera en el Valle del Cauca por órdenes del propio Gentil Duarte.

“Harold Ordoñez Botero ha sido cobijado cobijado con medida intramural en centro penitenciario y esperamos el máximo de condena, porque es responsable de varios homicidios, entre ellos líderes sociales, y el cobro a extorsiones que tiene documentada la Dirección de Investigación Criminal de la Policía con la Fiscalía”, indicó el director de la Policía, Jorge Luis Vargas.

Frente a esto, el abogado del firmante, Elmer José Montaña, le pidió explicaciones al director de la Policía frente a las declaraciones en las que confirmaba que la juez había determinado medida de aseguramiento, señalando que en ese momento se encontraba en compañía de Ordoñez Botero en un receso mientras esperaban la decisión de la juez.

El abogado indicó que esta información no era cierta, argumentando que hasta ese momento se había concluido la intervención de la defensa durante la audiencia, razón por la cual la juez decretó un receso con el fin que la Fiscalía analizara los elementos que había entregado como prueba que Ordoñez Botero no era alias “Óscar”, como señalaba el ente investigador.

“Esto es un falso positivo judicial. No se ha reanudado la audiencia y sin embargo ya el general de la Policía anunció que a mi defendido le impusieron medida de aseguramiento de detención preventiva. La pregunto a usted general Vargas, ¿de dónde sacó esta información? ¿Quién le dijo a usted que a mi representado le había impuesto medida de aseguramiento cuando la juez no ha tomado la decisión todavía? ¿Qué sabe usted general que no sabe la defensa?”, indicó en un video, el abogado Elmer Montaña.

Asimismo, Montaña argumentó, en declaraciones conocidas por El Tiempo, que su defendido se había parecido presuntamente al hombre señalado de pertenecer a esta estructura criminal residual por su nariz y sus cejas, y que este caso era similar al del diputado del Valle, Sigifredo López, quien había estado en prisión por una similitud con otro hombre.

Por otra parte, el abogado explicó que existen evidencias que los movimientos de Ordoñez Botero y alias Óscar no correspondían a los días en los que se habían cometido estos crímenes, debido a que según un registro de Google, su defendido se encontraría en clases de su maestría en la Universidad Javeriana de Cali o trabajando como contratista de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación de la Gobernación del Valle del Cauca durante estos días y en las horas indicadas.

