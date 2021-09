‘La Voz Kids’: Laura Tobón reveló quién fue el primero en darse cuenta de su embarazo en el programa

Uno de los embarazos más conocidos y sobre el que están casi todas las miradas es el de Laura Tobón, quien pese a su estado no ha dejado de estar presente en ‘La Voz Kids’. De hecho, muchos de sus seguidores le han dicho en redes sociales que su barriguita cada vez se nota más en el programa, y aprovechan también para hacerle varias preguntas sobre la concepción de Lucca, nombre de su primogénito.

Recientemente, y mediante la caja de preguntas de su perfil de Instagram, un usuario le preguntó quién fue el primer integrante de La Voz Kids que se dio cuenta de su estado de embarazo. La respuesta dejó sorprendidos a muchos, pues reveló que Yeison Jiménez fue el primer artista en percatarse.

En otra de las historias le preguntaron por qué él fue el primero en notar su estado, a lo cual la modelo respondió con una anécdota. “Sin yo haberle contado nada a mis compañeros aún, un día se me acerca y me dice ‘Cuéntame cómo te has sentido… Desde que te vi supe que estabas embarazada, y solo me miraba la barriguita”, escribió en la publicación que estuvo acompañada por una foto de los dos.

En esa misma sección de su perfil, la presentadora compartió momentos del primer baby shower de Lucca, evento que fue organizado por su amiga, la modelo Vanessa Domínguez.

“Primer shower de Lucca (…) fuimos tan felices en este encuentro de tanto amooooor!! Gracias a todos los que me acompañaron hoy”, escribió en el pie del post que, en menos de dos horas alcanzó más de 30 mil ‘me gusta’ y cerca de 100 comentarios, muchos de ellos de usuarios enternecidos con el espacio dedicado a la presentadora y su primer hijo.

Por otro lado, y en diálogo con la revista ‘Vea’, la presentadora confesó cómo se ha sentido en las grabaciones de ‘La Voz Kids’ durante su embarazo, dando una emotiva respuesta, en la cual involucró a los pequeños talentos que concursan en el programa.

“Se me ha salido más a flor de piel el tema de la maternidad, a todos los niños los veo como si fueran mis propios hijos”, afirmando también que, “a todos les tengo mucho cariño, pero esta vez creo que por mis hormonas y por lo que estoy embarazada, los siento más cerca de mí”. También confesó que se imagina a su bebé pelirrojo, pues su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, tenía esa tonalidad en su cabello de niño. También admitió que espera “un niño que disfruta la vida, muy tranquilo, como el papá, que es muy fresco, con buen genio y sentido del humor”.

Otro de los aspectos más llamativos de ella es su emocionalidad en el concurso de canto más famoso del país. De hecho, en uno de los capítulos más recientes, Andrés Cepeda estalló en llanto en medio de una de las batallas; pero no solamente fue el protagonista de la escena, también lo fue Tobón, quien confesó en plena grabación que estaba muy emocionada por el talento de los niños y advirtió que “debemos construir un mejor mundo para ellos”. El emotivo acto se volvió tendencia en Twitter, al igual que otras ocasiones donde ella ha dejado escapar una que otra lágrima en medio de las audiciones de los niños.

