Lowe León puso en duda paternidad de la hija de Andrea Valdiri y pidió prueba de ADN

Lowe León pone en duda paternidad de la hija de Andrea Valdiri: pidió prueba de ADN Foto: Instagram

El fin de la relación de Andrea Valdiri con el cantante Lowe León parece que cada día es más dramático, como se había hecho público, la pareja no terminó en buenos términos, inclusive, el hombre instauró una demanda contra la influenciadora la cual se estaba llevando a cabo en Barranquillas, sin embargo, ‘la Negra Candela’, aseguró que el hombre solicitó que le trasladaran el expediente a Bogotá porque, según él, el proceso estaba muy lento y temía que la mujer tuviera influencias en ese lugar.

Según la presentadora ‘La negra candela’, “León argumenta que no tiene las garantías allá para que el proceso no sea infiltrado. O sea, que le metan por ahí manito y que las palancas”, adicional, la presentadora dijo que León quiere “curarse en salud” pues no confía en su expareja, tanto que ya puso en duda que la bebé Adhara sea su hija, inclusive, dijo que Valdiri le pudo ser infiel.

“Esto está caminando y únicamente se sabrá el resultado, cuando salga el resultado de ADN y se sepa con certeza si este es el papá del bebé”, aseguró La negra candela.

Cabe recordar que el cantante está esperando un nuevo hijo junto a Liceth Córdoba, su actual esposa, esto mientras que Andrea sostiene un romance público con Felipe Saruma.

Lowe León, exnovio de la influencer y empresaria Andrea Valdiri, anunció hace unos días en sus redes sociales que hablaría sobre lo que sucedió entre él y la bailarina, pues consideraba que su nombre estaba siendo “manchado”.

“La vida de un hombre no se puede manchar por presunciones ajenas a la verdad. La verdad hace honor a la justicia, supe callar con inteligencia cuando fue debido. Es momento de hablar Colombia, nos vemos este miércoles a las 7:00 de la noche. Caso: Andrea Ospino Valdiri”,escribió el cantante a través de una historia en Instagram .

El cantante publicó un video de diez minutos en el que explica las razones que lo llevaron a terminar su noviazgo de tres meses con la modelo. “La decisión de terminar fue unilateral. Decisión que tomé debido a un sinnúmero de circunstancias que no nos hacían compatibles para formar una familia”, puntualizó León

Asimismo, durante el desarrolló del video dejó en claro cuáles son sus derechos y deberes como padre de la bebé que viene en camino.

“Hoy quiero sentar este precedente, desde el día uno he estado dispuesto a responder mi hija. Andrea cambió su celular, la mamá de Andrea me bloqueó y contacté a la hermana para decirles que estoy en disposición de dar todo por mi hija”, expresó León.

En el clip, el barranquillero señaló la actitud que muestra Valdiri en redes sociales como “una falsa realidad”, pues según cuenta, ella fue la que ‘desapareció’ y dejó de comunicarse respecto a su estado de embarazo, todo lo contrario a lo que ella ha asegurado en su perfil en varias ocasiones.

Por esa razón, el artista le pidió a la influencer que no continúe sacándole provecho a sus redes para difundir un mensaje alejado de la realidad sin medir las consecuencias y afirmó que, él mismo tomó la decisión de no continuar su vida con ella para evitar más polémicas y conflictos mayores a futuro.