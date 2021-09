La liendra mostró las primeras fotos de su PH y contó cuándo se trastea

Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como ‘La Liendra’, ha vuelto a ser noticia entre sus seguidores, luego de haber compartido las primeras fotografías de su ático o penthouse (PH) en el barrio El Poblado, de Medellín.

Tal y como lo imaginaban los seguidores del quindiano, la propiedad es de lujo y los espacios que la componen son bastante llamativos. Sin embargo, solamente fueron dos las instantáneas que mostró, pues tiene todos los detalles reservados para su respectivo ‘house tour’, un recorrido en video a través del cual las celebridades suelen mostrar su hogares.

“Aquí pueden ver la sala y la terraza para que Scooby (su mascota) sea libre, me encanta que sea tan grande (ya tengo las llaves, ya coronamos, así que acá les dejo un adelanto”, comentó ‘La Liendra’ respecto a las imágenes que fueron colgó como parte de una dinámica de preguntas y respuestas, con la cual también informó que el pasado martes recibió las escrituras de su PH y, de paso, mencionó cuándo será su trasteo.

“Justamente ayer terminé las escrituras del penthouse, ya es mío. No lo iba a recibir porque quiero esperar a ver si me entregan la cuenta y mostrarles, o si no me la devuelven lo hago por esta cuenta alterna. También es porque en este apartamento tengo contrato por otros dos meses, entonces me voy a pasar lentamente pero ya lo tengo en mis manos”, explicó Mauricio Gómez sobre su nueva adquisición, para la cual dijo haber ahorrado durante 8 meses.