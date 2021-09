Paramilitares, episodio del Caguán y un fallido proceso de paz: Andrés Pastrana se revela ante la Comisión de la Verdad

Este martes Andrés Pastrana fue escuchado ante la Comisión de la Verdad como expresidente, como dirigente político, como diplomático, como periodista, como víctima y como analista del conflicto armado.

El dirigente conservador en su introducción decidió entregarle al director de la Comisión, Francisco de Roux, una carta que según él, le entregaron los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela en la que afirman que, “Samper sí sabía de los ingresos de los dineros del narcotráfico en la campaña”.

Este es la carta que entregó Pastrana fechada del 12 de junio de 2000:

El expresidente señaló ante la Comisión: “estoy aquí, ante la Comisión de la Verdad, convencido de que sólo con la verdad se logra la paz (…) estoy aquí para cumplir con un deber no sólo legal, sino moral. Estoy aquí, porque las nuevas generaciones no pueden quedarse sin una parte de la historia y las víctimas y las futuras generaciones tienen el derecho a saber y conocer los enormes que esfuerzos de muchos por alcanzar la paz”.

“Ante todo estoy aquí, porque soy un convencido por la paz y nada nadie le cabe duda que invertí todo mi capital político en buscarla y sé que sin verdad no encontraremos paz (…) Es cierto que no logre la paz, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos, pero todo lo que se está viviendo ahora es en parte lo que sembramos”, puntualizó el exmandatario.

Una vez se entabló la conversación con el padre Francisco de Roux y los demás comisionados, Pastrana habló acerca del fortalecimiento del paramilitarismo entre los años en el que él fue presidente. Aseguró que durante su gobierno dieron de baja a 350 paramilitares y capturaron a otros 850.

También, explicó que como medidas para atacar al paramilitarismo, al suspender el otorgamiento de licencias de funcionamiento, acabó las Convivir (las cooperativas que dieron origen a varios grupos paramilitares) y capacitó a 120 mil miembros del Ejército en la defensa de derechos humanos.

Contó además que, en 2001, hicieron allanamientos en Montería, entre esos a la casa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, cuya reacción fue lanzar amenazas de carros bomba en Bogotá, y fue Carlos Castaño, fundador de las AUC, quien no estuvo de acuerdo.

Sobre las guerrillas y los intentos de su gobierno para avanzar en un proceso de paz, la comisionada Marta Ruíz le preguntó al expresidente si realmente el objetivo de su gobierno fue buscar la paz o si estaban ganando tiempo para fortalecerse para la guerra.

El expresidente señaló que el proceso de paz por parte del gobierno era en serio. Prueba de ello es que fue apoyado por todos los partidos políticos, los gremios económicos y la comunidad internacional.

Pastrana explicó ante la Comisión de la Verdad que se reunió con Manuel Marulanda (jefe de las Farc) después de haber sido elegido presidente, y le expresó que debían hacer la paz con justicia social, con la erradicación de cultivos ilícitos y con la protección medio ambiente.

Según la versión del expresidente, Marulanda le dijo que había que acabar con el paramilitarismo, despejar cinco municipios, y ya despejados, iniciaban el diálogo de paz. En ese proceso se registró la famosa silla vacía, una cita a la que el jefe guerrillero nunca llegó. “Dije, si me deja la silla vacía Marulanda, yo me voy a sentar”, relató.

Aseguró además, que la zona de distensión en el Caguán no se la inventó su gobierno, sino que ya existía en la ley, y quienes le recomendaron crearla fueron Álvaro Leyva y Juan Manuel Santos.

Mencionó que uno de los problemas de la zona de distención era que allí estaba el Batallón Cazadores que se encontraba en San Vicente del Caguán, en una zona de dominio de las Farc. Según él conoció, Marulanda dijo que dejó la silla vacía porque creía que si los veían abrazados, todo el mundo iba a pensar que ya se había hecho la paz y que por eso ningún guerrillero iba a volver a disparar.

“Puedo salir hoy de aquí con la frente en alto, hice todo lo posible y lo que estaba en mis manos para hacer la paz en Colombia. No lo logré, tristemente no lo logré. Cuántas vidas se hubieran salvado, cuántos muertos hubiéramos evitado si se hubiera firmado la paz. La paz atropelló a las Farc, ellos no estaban preparados. Hicimos lo que estaba en nuestras manos”, insistió el expresidente, quien reconoció que se cometieron errores y pidió perdón a las víctimas.

Vea aquí la intervención completa de Pastrana:

