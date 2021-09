La Aeronáutica Civil confirmó ataque cibernético

Aerocivil confirmó ataque cibernético que pretendía afectar los servidores internos. Foto: Aerocivil

Este miércoles, primero de septiembre, la Aeronáutica Civil confirmó que fue víctima de un ataque cibernético en la noche del pasado 31 de agosto, el cual tenía la finalidad de perjudicar los servidores internos de la autoridad aérea colombiana.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, la autoridad activó un plan de contingencia preparado para este tipo de situaciones. Entre las acciones, la Aerocivil decidió, como medida de precaución, suspender servicios internos como el correo electrónico, la intranet y página web de la entidad. De esta forma, aseguró, se frena la propagación del ataque.

Sobre las razones por las que los delincuentes cibernéticos lograron penetrar las plataformas virtuales, una fuente de la autoridad le aseguró a RCN Radio que se trató de un correo malicioso.

“No está comprometido nada externo, ni la operación, pero de igual manera se bajaron los servicios por seguridad. Estamos restableciendo paulatinamente y trabajando con nuestros trabajadores de sistema, para evitar nuevos ataques cibernéticos”, le informó a la emisora.

Sin embargo, esto no afectó el tránsito aéreo colombiano, el cual no depende de las bases de datos impactadas. “En ningún momento la seguridad aérea nacional, así como la seguridad de las operaciones aéreas han estado comprometidas, porque sus sistemas no están relacionados con los servidores internos de la Aeronáutica Civil”, indicó la institución, por medio de un comunicado. Hasta el momento, la operación aérea transcurre con normalidad.

Tras el ataque, se contó con el apoyo de expertos en seguridad informática del Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea Colombiana, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de las TIC. De acuerdo con el pronunciamiento, esto hace “parte del protocolo establecido en caso de presentarse este tipo de eventos”.

A pesar de haber visto vulnerada sus plataformas virtuales, la Aerocivil aseguró que la información de la entidad está respaldada con copias de seguridad, las cuales se encuentran bajo custodia con los protocolos de seguridad establecidos. Aparte del apoyo interinstitucional, el ataque se puso en conocimiento de las autoridades competentes con el fin de que se realice una investigación en el caso.

“Se está trabajando para restablecer los servicios internos, proceso que se va a realizar paulatinamente”, finalizó el comunicado.

Funcionario es investigado por vender pruebas falsas

La Dirección Regional de Barranquilla de la Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que desde principios de agosto fue retirado de su cargo el funcionario acusado de vender pruebas PCR falsas en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, de esa ciudad.

Valga recordar que, el funcionario, cuya identidad no fue divulgada por la autoridad aérea del país, había sido denunciado por el diario local El Heraldo el pasado 30 de julio, luego de que se conociera que se le investiga formalmente por lo menos desde el 2 de junio, cuando funcionarios del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S, que funge como concesionario de la terminal aérea alertaron y enviaron una solicitud al Grupo de Investigaciones Disciplinarias de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, exponiendo casos que revelarían la emisión de documentos falsificados desde enero de este año.

Según explican, el hecho habría sido denunciado en ese momento por la gerente de una aerolínea comercial que vuela a Estados Unidos, quien le comentó al director de Operaciones de ese aeropuerto que habían logrado detectar una de esas pruebas falsas. A ese reclamo se sumó, en mayo, el de un pasajero que aseguró haber recibido un ofrecimiento para uno de estos papeles.

En el documento enviado por los administradores del terminal se lee de la siguiente manera: “el día 23 de mayo un funcionario de la Aerocivil dio información falsa a el pasajero, realizó prueba falsa (falsificó prueba covid). No obstante, quisiéramos mencionar que el pasado 15 de febrero se presentó una situación similar, motivo por el cual y en coordinación con personal de la Secretaria de Salud del Municipio de Soledad, procedimos a dar traslado a la Gobernación del Atlántico con copia a su jefatura”, en ambos casos, se trataría del mismo trabajador.

SEGUIR LEYENDO: