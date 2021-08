La advertencia de María Fernanda Cabal a Alejandro Gaviria, a quien señaló de servir al “régimen de Santos”

Este martes, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien también es precandidata presidencial, le respondió a Alejandro Gaviria, el nuevo rival que saltó en este camino por ganar la Presidencia de Colombia en 2022.

Gaviria sostuvo en entrevista con El Tiempo que no votaría jamás por Cabal porque, “el modelo Bolsonaro sería un desastre para Colombia. Es la negación de la razón y la justicia”.

Ante esta afirmación, la congresista recurrió a su cuenta de Twitter para responderle al exrector de la Universidad de Los Andes. “Yo en cambio, celebro la oportunidad que me da la vida de enfrentar contendores, que sirvieron al régimen de Santos, para derrotarlos”, señaló Cabal.

En la entrevista, Gaviria, que hizo parte de los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, no descartó la idea de alianzas, incluso para primera vuelta presidencial, a la que considera que “la clave de esto es que el centro llegue unificado”. Agregó que no tiene problemas en trabajar para otros y su campaña no es personalista, es decir, que estaría dispuesto a abandonarla para apoyar otra que comparta su programa.

Además, Gaviria explicó la razón por la que no se unió a la propuesta política del líder de Colombia Humana, Gustavo Petro, y dio detalles de cuáles podrían ser sus caminos en los próximos meses de cara a las elecciones de 2022.

Cuando aún no había una candidatura oficial del exministro de Salud, sostuvo una reunión con Petro y Roy Barreras de la que se desprendió el rumor sobre una alianza entre ambos sectores, pero finalmente no se concretó.

Ambos han asegurado en los últimos días que su reunión no fue con fines de una alianza política. Sin embargo, Gaviria le dijo entonces a Petro que no asumiría candidaturas políticas, mientras que el exrector confesó que la visita le pareció una estrategia del senador para ganar votos.

“No me hizo una propuesta de alianza. Hablamos de las ideas liberales. Creo que Petro lo que quería era un acercamiento estratégico con ciertas facciones políticas liberales que yo no represento. Yo las acojo por convicción, él por un tema de votos”, dijo Gaviria al diario El Tiempo.

Petro aseguró el pasado 3 de agosto, sobre el encuentro, que no propuso una candidatura en el Pacto Histórico sino coordinar programas con el liberalismo. “Respeto al doctor Gaviria, como a toda figura con calidades intelectuales en general, pero tengo una enorme distancia con el neoliberalismo. Por tanto un diálogo entre el liberalismo y el progresismo, como le propuse al doctor Gaviria, tanto a Alejandro como en el pasado a Cesar, versará sobre cómo superar el neoliberalismo”, aseguró.

Las críticas de Petro a la propuesta política de Gaviria tienen que ver con el mantenimiento del modelo de salud, la falta de políticas radicales en transición energética y la economía neoliberal. “Por tanto la propuesta liberal de Alejandro Gaviria no logra superar el neoliberalismo y de ahí sus silencios en estos temas”, dijo el senador.

En entrevista con El Tiempo, el exrector de Los Andes desmintió que hubiera sido partícipe de la formulación de la Ley 100 de salud, porque en ese momento estaba terminando la maestría. Pero aseguró que durante su ministerio lo que hizo “fue salvar el sistema de salud de Colombia de una quiebra casi inevitable que habría sido desastrosa”. Justamente esas políticas son las que lo han distanciado de Petro y Robledo.

SEGUIR LEYENDO: