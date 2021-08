Mujer se niega a pagar multa por hacer topless en Cartagena: “Si los hombres pueden estar sin camisa, yo también”

De acuerdo con lo que explicó la mujer, se han librado muchas batallas por parte del movimiento feminista. Así como las mujeres consiguieron votar, estudiar y usar pantalones, se espera que se pueda conseguir esta nueva libertad sobre el cuerpo femenino

Ruby Macea Pacheco, una mujer de 52 años, fue multada el pasado domingo 22 de agosto, por parte de uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena. Las razones de aquel comparendo están relacionadas a su respuesta negativa para usar ropa en la parte superior de su cuerpo. Sin blusa, y sin ropa interior, fue abordada por la autoridad que le impuso la infracción. La mujer, que habló en exclusiva con el portal informativo de El Universal, manifestó su inconformidad con la decisión pues, a su criterio, sus senos y pezones no son sinónimo de cosas negativas, así mismo, contrastó su situación con la de los hombres que, libremente, dijo ella, sí pueden andar sin camiseta públicamente.

Según lo que le contó la mujer a ese medio de comunicación, ella y sus amigas se encontraban en la playa a eso de las diez de la mañana. Mientras departían, tranquilamente, llegó la policía a decirles que no podían tener su torso desnudo, pues, en el lugar habían familias y niños. “¿Cuál es la parte del cuerpo con que los niños tienen más contacto desde que nacen? ¡Nuestros senos, nuestros pezones! Entonces, ¿Cómo van a ser nuestros senos y nuestros pezones un peligro? Nuestros senos no son bombas. Son unos órganos de alimentan a esta humanidad que tanto amor necesita. Son unos órganos maravillosos que no tenemos por qué esconder, no tienen por qué discriminárnoslos. Hacen parte de nuestros cuerpo”, cuestionó Ruby al policía.

La mujer, quien trató de hacerle entender al policía su posición respecto al tema, no recibió respuestas de vuelta, por el contrario, fue sancionada por “realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generan molestia a la comunidad en espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público”. Macea Pacheco es oriunda de Sahagún, un municipio ubicado en el departamento de Córdoba, sin embargo, vive en Cartagena desde hace 10 años. Así lo informó el medio de comunicación que logró hablar con ella.

Ruby, castigada por la autoridad por llevar sus senos destapados, tendrá que pagar, de acuerdo con lo que está establecido en el Código de Policía, en el artículo 33, una multa que asciende a los 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir $484.547. Esta infracción es tipo tres, y señala al ciudadano de haber cometido “comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas”.

“Mi amiga que también hizo topless vive en Medellín, no tenía la cédula en la playa y no le pusieron el comparendo, pero ella me ha estado apoyando mucho”, relató Macea quien, además, advirtió que presentó, en la tarde del pasado viernes, una apelación electrónica en contra de la decisión del uniformado.

Ruby Macea Pacheco, según le explicó a El Universal, hace parte del Movimiento Raeliano Internacional que, dentro de su filosofía, defiende los derechos humanos y la igualdad de condiciones para todos. Aquella organización promueve una acción llamada ’Día del GoTopless’, o ‘Topless’, que invita a las mujeres a vivir libremente su cuerpo. Según los argumentos de la mujer, así como los hombres tienen permiso de andar sin camisa por zonas públicas, las mujeres también deberían tenerlo. “Hacemos esa acción todos los años a nivel mundial en honor al Día de la Igualdad de la Mujer”, argumentó.

“Este año el Día del GoTopless cayó 22 de agosto, que fue el domingo, y lo estaba realizando con una amiga y otras dos chicas, que igual pueden estar y no quitarse la camisa si así lo desean, están en su derecho (...) Vamos a alegar que los artículos 13 y 43 de la Constitución colombiana nos dicen que tenemos igualdad de derechos hombres y mujeres, pero cuando vamos a hacer esta acción resulta que hay un Código que va por encima de la Constitución colombiana y de los derechos humanos, y nosotras las mujeres no podemos ejercer ese derecho de estar en toples”, explicó la mujer respecto a los puntos clave que usará en su defensa.

En la conclusión de su charla con el diario, Ruby manifestó que sin armas, y con argumentos, dará la batalla, pues, esta situación se une a las muchas que han tenido que enfrentar a lo largo de la historia. “Anteriormente la mujer no podía mostrar ni siquiera los tobillos, no podía votar, no podía estudiar y ya hay alguien que debe dar el pasito. En estos momentos soy yo, y me siento bien. Mis compañeras de otros países han estado apoyándome”, resaltó ante El Universal.





