El cantante de música popular Mateo Castro habló sobre la trágica muerte de su madre por covid-19

La música popular, además de los cantantes tradicionales como Darío Gómez, y los contemporáneos como Jhon Alez Castaño, Alzate y otros, tiene talentos que poco a poco se han ido descubriendo y pidiendo pista en la industria de este género, como es el caso de Mateo Castro, quien se ha dado a conocer por sencillos como ‘Que seas feliz’ y ‘Necesito olvidar’.

Pero no solamente el bumangués se destaca por su talento musical, sino también empresarial. En meses anteriores, había mencionado que, junto con su madre, lograron crear una fábrica de jeans y que tiene como objetivo principal ayudar a madres cabeza de hogar; sin embargo, actualmente él tiene que sostenerla ‘solo’, pues su pariente más querido murió a los 82 años. El artista mencionó, en diálogo con La Red, que ella había sido renuente a vacunarse contra el Covid-19.

“Me acuerdo que días antes yo había compartido con ella y habíamos terminado unas remodelaciones en la empresa. Cuando la llevo a que conociera la empresa, le dio la bendición, un acto muy bonito; de hecho ella era una mujer muy de Dios”, señalando también que ese mismo día, de camino a casa, ella le dijo algo que llamó mucho su atención: “Lo que viene, tómalo; no te vayas a asustar”. Al día siguiente, al artista le avisaron que su mamá estaba en mal estado de salud.

“Cuando llego a Bucaramanga, encuentro que no puedo acercarme a ella porque había salido positiva para covid-19; entonces fue muy duro porque mi madre lo era todo (…) La última doctora que le vio, me dijo ‘Mateo, la verdad tu mamá está muy mal, es mejor que llamen a una ambulancia y la hospitalicen”, recordando también cómo fue verla subida en este vehículo y cómo era remitida a un centro asistencial.

“Me acerqué, nos quedamos mirando y sabíamos que era la última vez que nos veíamos (…) Yo era el único que le apostaba a que ella se quedaba -con vida-; mis hermanos llegaron de Estados Unidos y ellos me decían ‘ella no va a pasar’ y yo les decía que uno debía tener fe, pero me la ganó el virus”. Confesó también que, cuando supo la trágica noticia, quería llorar, pero no podía; además sentía deseos de estar solo.

“Sentí que se me apagó la luz”, dijo entre lágrimas y describiendo el momento del entierro. Expresó que el dolor que siente por esta pérdida solo lo podrá subsanar el día que él “parta de este mundo”. De hecho, en días previos al fallecimiento de su mamá, el cantante compartió una publicación en su cuenta de Instagram. Allí, enviaba un mensaje esperanzador, pues aún creía que ella podía salvarse del virus.

Finalmente, el cantante admitió en medio del llanto que ella le hace falta en su vida. También habló de un episodio de depresión luego del fatídico hecho.

“Quise irme de vacaciones; llegó mi primer día de descanso y sentí que me iba a suceder algo, hasta me asusté (…) al otro día quise comer algo y no tenía hambre, al tercer día me di cuenta que estaba deprimido y al quinto día sentí que me activé (…) El viernes de esa semana me levanté como si nada… Se acostó una persona y se levantó otra distinta”, relató con emotividad.

Actualmente el artista se encuentra en giras promocionales y en Instagram ha posteado publicaciones de entrevistas que le han hecho y donde narra su testimonio de vida. Por otra parte, en su canal de YouTube varios de sus éxitos sobrepasan las dos millones de visualizaciones.

SEGUIR LEYENDO