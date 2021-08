Claudia Bahamón contó quien será su reemplazo en MasterChef Celebrity . Foto: Instagram

Claudia Bahamón, es una de las caras más queridas por los colombianos y la más representativa del reality ‘MasterChef Celebrity’ del Canal RCN, el cual se ha hecho muy famoso en esta temporada debido al número de escándalos que ha tenido gracias a sus concursantes, sin embargo, hay uno de ellos que se ha destacado por su buen humor y porque le saca un chiste a todo lo que pasa en el programa, se trata del comediante Frank Martínez, quien en las últimas horas pasó de ser un jugador más al posible remplazo de la presentadora colombiana.

Cabe aclarar que todo es una broma que se dio en el programa, pues el humorista decidió imitar a Claudia Bahamón antes de que iniciara el nuevo reto de cocina en el programa y uso una de las frases características de la presentadora lo que desató una carcajada de Bahamón y un montón de risas por parte de los concursantes y jurados.

“Para este reto tendrán 60 minutos que empiezan a partir de… ¡ahora!”, exclamó Martínez luego de que se diera el “go” para empezar con la prueba.

Todo el suceso se dio en el capítulo que se presento el pasado domingo 29 de agosto, en donde ya solo quedaban siete concursantes pues Diego Camargo y Emanuel Esparzan, tienen el delantal negro y siguen amenazados, razón por la que no podían participar del reto.

Frank Martínez. Foto: Instagram @frankelflaco

Tras el suceso y lo cómico que fue el chiste del comediante, Claudia Bahamón compartió la escena en sus redes sociales y etiquetó a varios de los concursantes, así como al chef y jurado, Jorge Raush y aprovechó el momento para burlarse, nuevamente, del asunto y decir, “antes de que se enteren por otros medios de comunicación… ¡Es oficial! Tengo reemplazo en MasterChef Celebrity”.

Revelan los posibles finalistas de ‘Masterchef Colombia’:

En días pasados la modelo Catalina Maya concedió una entrevista a Diva Rebeca, personaje interpretado por Omar Vásquez en la que reveló que se habían grabado cuatro finales diferentes para que no se filtrara el verdadero ganador todavía, estas fueron las palabras de la exparticipante:

“Es que sabes qué, no sabemos quién ganó. De verdad Diva, no sabemos, pero no sabemos quién ganó. Yo con los cuatro quedaría muy feliz”, sin embargo, Diva ya conocía el motivo y esto fue lo que explicó: “Grabaron cuatro ganadores ficticios, grabaron cuatro veces, ganó tal, ganó tal, pero hasta el último día se va a saber”.

Por su parte, Ariel Osorio presentador del programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ de Canal 1, reveló cuales son los 4 finalistas que mencionó Catalina Maya. La primera en ser anunciada fue la integrante de los humoristas Liss Pereira, una mujer que ha demostrado sus habilidades culinarias, que según ella misma ha indicado, son las bases que le dieron en su casa y lo que ha ido aprendiendo a lo largo del camino.

Y continuó: “Por ahí hay una más cercana al corazón de Catalina Maya que yo sé que le gustaría que ganara, la otra mujer finalista es Carla Giraldo”, según indicó Elianis Garrido, otra de las conductoras del programa de entretenimiento, que agregó: “No lo digo yo, lo dicen cercanos, producción, redes y demás”.

“La tercera finalista, miembro de las ‘4 babys’ es Viña Machado, y el caballero que apesar de todas las adversidades, en contra de lo pensado, porque no hacía ni un agua hervida, es Frank Martínez, el humorista sopresivamente llega a la final, pero como ustedes lo escucharon de la boca de la misma Catalina Maya, se hicieron cuatro finales alternativos por lo que se desconoce el verdadero ganador”, mencionó Osorio en ‘Lo Sé Todo’.

