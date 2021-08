Viña Machado se confesó sobre la “fricción intensa” que vivió en ‘Masterchef’

Tomada de Instagram @vinamachado

A medida que avanzan los capítulos que componen la tercera temporada de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, son diversos los secretos y detalles que han quedado al descubierto sobre participantes como la actriz Viña Machado, quien decidió confesarle a la revista Aló algunos datos inéditos de su experiencia allí.

En su conversación con dicho medio, la mujer de 42 años dijo que fueron constantes y variados los retos a los cuales se enfrentó en el reality show más visto por los colombianos en la actualidad, como por ejemplo, una “fricción intensa” que, según ella, comenzó luego de ser cuestionada por ayudar a otros concursantes en la cocina.

“De ahí en adelante comenzó a convertirse en una competencia conmigo misma; era una fricción intensa con mi ‘yo’ cocinero, y como cada uno de nosotros se encontraba en ese mismo duelo, entonces resultaba ser también una competencia entre nosotros”, explicó.

De igual manera, Viña advierte que participar en el show es bastante agotador, aunque muchos no lo crean, pues comentó que llegó a sentirse desgastada mentalmente.

“Creo que detrás de ‘Masterchef’ además hay un desgaste creativo que nadie se alcanza a imaginar, y eso mezclado con la presión de los 60 minutos, el hecho de que estás tú y la cocina solos, te cansa. A pesar de ello, tuve experiencias increíbles, que hoy todavía no creo, por ejemplo, la de la morcilla, pero sí había un desgaste mental”, agregó la samaria.

Machado también señaló que todas estas sensaciones la llevaron a no sentirse conforme con sus platillos, sobre todo los postres . Sin embargo, admite que descubrió en ella varios talentos que, hasta entonces, permanecían encubiertos.

“Terminé fue descubriendo mi buena sazón para los curries, tanto así que acabé siendo la reina de ellos, hasta que hubo un día que me dijeron que si no se me ocurría más nada…”, agregó la actriz conocida por su reciente papel de Gloria en ‘Enfermeras’, novela que transmite RCN Televisión y fue superada en rating por el Noticiero del Senado el pasado jueves.

Tomada de Instagram @vinamachado

“¡Que falsa idea tenía yo de Masterchef!”

En su entrevista con Aló, la también modelo se refirió a la ‘falsa idea’ que tenía sobre el reality, mencionando que creyó que sería juzgada por los jueces Nicolás De Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, más no por sus compañeros de cocina.

Todo sucedió en enero de este año mientras se encontraba de vacaciones junto a su hijo en la ciudad de Santa Marta, cuando recibió una llamada del canal y le dijeron que iba para Masterchef, lo que aceptó pensando que podría pasar más tiempo junto a su pequeño, pero no fue lo que esperaba.

“Disfrutaba de la cocina y además los horarios de grabaciones eran bastante laxos comparados con lo que estaba acostumbrada, y como León no iba a entrar aún al colegio, era el proyecto perfecto para poder estar junto a él y tener tiempo para mí en mi casa. ¡Qué falsa idea tenía yo de MasterChef! (risas). Fue un reto personal, pero creo que también uno afectivo con mi hijo. Sin darte cuenta comienzas a apasionarte locamente por la cocina y el mundo culinario”, señaló Viña Machado.

No obstante, manifestó que esta no fue la única idea errada que tuvo del programa, pues siempre creyó que los chefs serían los encargados de juzgarlos a ellos, pero cuando fue interrogada sobre la convivencia con los otros participantes, afirmó que eran sus mismos compañeros los encargados de juzgarla a ella.

“A duras penas pasas tiempo con ellos, de vez en cuando un café o una charla en el bus, pero de resto es cocinar y a la casa. Luego de un par de veces que les di una mano a mis compañeros, alguien se acercó a decirme que por qué siempre respondía el cómo de todo. Me extrañó un poco la pregunta porque esa soy yo, me gusta ayudar, apoyar y ser guía para quien necesita de mi ayuda”, concluyó la reconocida actriz en su charla con Aló.