El día en que Jhonny Rivera fue reclamarles a vendedores de CDs para que lo ‘piratearan’ bien

Foto tomada de Instagram @JhonnyRivera

Jhonny Rivera es uno de los artistas de música popular más escuchados en Colombia y sus miles de oyentes en las plataformas digitales son apenas una muestra de ello. Sin embargo, también ha querido mantenerse vigente a través de las redes sociales y, por esa razón, suele compartir varios aspectos de su vida personal allí.

Así sucedió en horas recientes, cuando el cantante risaraldense contó en su cuenta de Instagram una curiosa anécdota que marcó los inicios de su carrera, aunque pocos lo sabían.

Resulta que corrían los primeros años del siglo XXI, cuando Jhonny hacía su debut musical con canciones como ‘El dolor de una partida’, por las cuales comenzó a ser reconocido entre sus primeros fanáticos. Sin embargo, confesó que muchos lo confundían con un famoso salsero.

“La primera vez que yo escuché mi canción en un sitio que no fuera mi casa fue en este barrio, yo estaba vendiendo mesas para teléfono por acá por esta zona, cuando escuché en una casa esa canción. Me fui hasta esa casa y le dije a la señora que si me dejaba ver el CD donde estaba mi canción y decía Jerry Rivera ‘El dolor de una partida’”, explicó.

Fue entonces que decidió ir donde aquellas personas dedicadas a comercializar discos piratas y les indicó que su nombre era Jhonny Rivera, y que era él quien interpretaba la canción.

“Cuando llegué me dijeron ‘muéstreme una foto suya para ponerlo aquí’, y entonces yo tenía una foto de esas de cédula y entonces me dijeron ‘cómo se le ocurre tiene que tomarse una foto como un artista’ y me tocó e ir a buscar hasta ropa prestada para tomarme esa foto y me la tomé ahí de afán”, puntualizó el intérprete de ‘Tú y yo’.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y a través de varios mensajes le hicieron saber que, inclusive, se sintieron conmovidos con su relato.

“Eres un hombre humilde, pues no has perdido la sencillez de tus raíces”, “todos creen que porque eres exitoso nunca te tocó duro, pero para la muestra un botón”, “cada paso que diste fue para ser el gran artista que eres hoy en día” y “me gusta que nunca olvidas de tus orígenes”; fueron algunos de los comentarios en cuestión.

Cabe resaltar que cuando Jhonny Rivera escuchó su canción por primera vez, sintió una emoción muy grande, pues todavía no creía que estuviera logrando cumplir su sueño, el cual lo tiene hoy como uno de los más grandes exponentes del género en el país.

Jhonny Rivera brindó concierto para niña con grave enfermedad

En historias posteriores, el cantante de música popular mostró que hizo realidad el sueño de una niña de 14 años, quien padece de una grave enfermedad y es una gran seguidora suya, pues se hizo viral en redes tras hacerle una especial petición.

Así entonces, Jhonny se fue hasta Boyacá para celebrar los 15 años de la menor, pues aunque la fecha real es en enero, los médicos aconsejan celebrar lo antes posible, teniendo en cuenta que no se sabe cuál será su estado de salud para entonces.

En las historias que compartió desde su cuenta de Instagram, se ve cuando Jhonny Rivera emprende su viaje hasta el mencionado departamento, en donde tocó en vivo para la pequeña que se vio bastante contenta.

De igual manera, quedó en evidencia por este medio el audio de una mujer bastante cercana a la niña en cuestión, la cual agradeció al artista y todo su equipo por su entrega en esta buena obra.