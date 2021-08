Sofía Vergara celebró ‘a la colombiana’ junto a Heidi Klum

Sofia Vergara puso a celebrar con cerveza Águila a alemana Heidi Klum

Sofia Vergara es una de las actrices latinas más reconocidas en todo el mundo y aunque hace varios años partió hacia Estados Unidos a cumplir sus sueños como actriz, siempre ha estado arraigada a la cultura colombiana y cada vez que tiene una oportunidad, pone el nombre del país en alto.

Esta vez, la actriz barranquillera compartió un momento que vivió junto a Heidi Klum. En el post de Instagram se ve a las celebridades posando mientras toman una cerveza Águila, una de las bebida más consumidas y antiguas de Colombia. A fin de cuentas, nació en 1913 en la tierra de la Toti.

“Celebrando a la colombiana”, fue el mensaje que acompañó el boomerang donde se ve a las artistas brindando y disfrutando un momento alegre.

Cabe recalcar que, ambas son jurado de uno de los ‘realities’ más vistos en el país norteamericano, America´s Got Talent, donde indiscutiblemente han fortalecido su amistad, compartiendo, además del trabajo, momentos inolvidables.

Vergara llegó al concurso luego de que Julianne Hough y Gabrielle Union decidieran abandonar el formato por diferencias que vivieron con respecto al tipo de bromas del resto de participantes y por presenciar una ambiente tenso durante las grabaciones.

Cabe recalcar que, la colombiana es reconocida por ser la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense al cobrar 48 millones de dólares en la temporada de ‘Modern Family’ de 2017 y 2018. Asimismo, Vergara también es dueña de una de las firmas de representación de artistas hispanos más importantes en Estados Unidos, Latin World Entretainmen (LWE).

Aunque todo parecer ir viento en popa en la vida de la costeña, esta ha pasado por situaciones difíciles a lo largo de sus años. De hecho, recientemente recordó su experiencia cuando le fue diagnosticado cáncer de tiroides a los 28 años mientras se hacía un chequeo de rutina en 2000.

La actriz recordó el duro momento durante el Stand Up To Cancer, un evento de Saturday Night Live para recoger fondos en pro de la lucha contra esta enfermedad. Vergara, expresó que sintió mucho miedo por lo que implicaba la enfermedad y su nombre, pero que trató de no entrar en pánico “y decidí educarme”.

En el evento en el que participaron estrellas como Reese Witherspoon, con quien Sofía ya compartió pantalla y Jennifer Garner, dijo que, “tuve la suerte de haberlo detectado temprano y de contar con el apoyo de mis médicos y, lo más importante, de mi familia (...) Creo que cuando pasas por una experiencia como esa tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti”.

De acuerdo con Sofía, prefirió no decir nada en su momento porque no quería hacer publicidad con el tema y la primera vez que lo habló fue en 2011 con la revista Health.

“Tener cáncer no es divertido. No querrás lidiar con nada más mientras lo atraviesas”, dijo en el evento.

Vergara dijo que pudo superar la enfermedad con un tratamiento de yodo, lo que ayudó a eliminar las células cancerígenas de su cuerpo. Actualmente, debe seguir cuidándose con un tratamiento para controlar el hipotiroidismo y toma las pastillas diariamente en las mañanas.

