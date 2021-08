Juan Fernando Quintero habló sobre su periodo por fuera de la selección Colombia

Soccer Football - World Cup - Group H - Colombia vs Japan - Mordovia Arena, Saransk, Russia - June 19, 2018 Colombia's Juan Fernando Quintero celebrates scoring their first goal REUTERS/Damir Sagolj

Este martes, por medio de un emotivo video en homenaje a la población de la tercera edad, publicado en las redes sociales de la Selección de Colombia, se dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a Bolivia, Paraguay y Chile en las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022. Dentro de los convocados por Reinaldo Rueda hubo varias sorpresas, como es el caso de Juan Fernando Quintero.

El volante del Shenzhen, de China, quien está por estos días entrenando con Independiente Medellín debido a la suspensión de la Superliga China, habló para ESPN F Show este miércoles sobre sus últimos días en River Plate, la Liga de China y sus últimas actuaciones con la selección de Colombia.

Quintero era uno de los jugadores esperados por la hinchada para disputar partidos con el seleccionado nacional. Cabe resaltar que, aunque fue llamado por Reinaldo Rueda, no estuvo en la séptima y octava fecha de las eliminatorias a Catar por medidas de bioseguridad de China.

Previo a estos encuentros, por medio de un comunicado, la federación anunció que el mediocampista no pudo unirse al grupo de convocados por los estrictos protocolos y normas establecidas por China, país en el que juega actualmente.

La última vez que Quintero portó la camiseta de la selección de Colombia fue en el Mundial de Rusia 2018. En este certamen anotó un gol contra Japón, el marcador quedó 1-2 a favor del país asiático. Asimismo, realizó dos pase gol en los partidos contra Polonia y Senegal, los marcadores quedaron 0-3 y 0-1, a favor del seleccionado nacional, respectivamente.

Sobre el partido contra Polonia en 2018 mencionó que: “Es el mejor partido que he tenido, las sensaciones, teníamos un nivel superlativo, el fútbol que mostramos, eso lo motiva a uno. Los delanteros que tenemos vienen haciendo muchos goles en sus ligas, Borja y Borré se están adaptando en Gremio y Alemania. También están Muriel y Falcao. Estamos con la expectativa alta, podemos desequilibrar y sacar esto adelante como equipo”.

El volante recordó su último llamado a la selección y narró que: “En el 2019 tuve esa lesión, luego Queiroz nos convocó a Borré y a mí, pero no vinimos por la final ante Flamengo, después llegó la pandemia. El video de la convocatoria me llenó de mucho orgullo, uno no puede esconder esa alegría. Le doy gracias a Dios y al fútbol de vivir estas cosas. Tenemos una gran Selección y una gran oportunidad”.

Por otro lado, Quintero confesó que aún se habla con Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, equipo donde el colombiano llegó a jugar durante tres temporadas. “Marcelo es mi amigo, casi todos los días hablamos. La famosa frase de ‘hacete cargo’ fue contra Gremio, tenía tres hombres encima y me la dijo por darle la pelota a Ponzio, pero quería que viera que el rival también nos tenía estudiados. Luego en la final me hice cargo (risas)”.

Por último, mencionó que aún no descarta jugar fútbol chino. “No es la liga, es como uno se prepare. Desde que uno tenga buenos compañeros, todo es más fácil. Yo no tengo que venir a demostrarle nada a nadie, vengo a luchar por mi país, liderar dentro y fuera del campo y ponernos la camiseta de la Selección. Es un país representado por 28 jugadores”.

El primer partido de Colombia de esta triple fecha será el 2 de septiembre contra Bolivia, el cual se jugará en La Paz. Esta será la primera vez que el volante esté en la cancha de la capital bolivariana. “Ojalá todo salga bien. Nos hemos ganado un respeto mundialmente como selección. La altura es duro, pero no hay que pensar en eso, hacer respetar nuestra camiseta hasta donde se aguante”.

