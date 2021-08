El mensaje que envió Lina Tejeiro a su hijo, en caso de convertirse en madre

Foto tomada de Instagram @LinaTejeiro

Muchas de las cosas que dice o hace Lina Tejeiro se convierten en tendencia en muy poco tiempo, sobre todo en Instagram y Twitter. No solamente sus bailes y videos de TikTok se vuelven virales, sino también muchos de los trinos que publica constantemente.

Recientemente, la actriz recordada por su participación en ‘Padres e hijos’ compartió en su perfil oficial de Twitter un mensaje directo a su hijo, claramente en caso de tener uno.

“Si en algún momento de mi vida me siento preparada y tengo un hijo le enseñaré, que con una sola mujer se puede ser feliz”.

El trino logró, en menos de 24 horas, más de 14 mil ‘me gusta’ y 140 respuestas, muchas de ellas mostrando diferentes puntos de vista con respecto a lo dicho por Tejeiro e incluso, varias madres aprovecharon para compartir lo que ellas les enseñan a sus hijos.

“Yo le digo a mi chiquitín que lo más importante es que él sea feliz pero sin dañar a nadie, que siempre con la verdad sin importar las consecuencias porque no hay cosa que más dañe a otra persona que la mentira”, fue la respuesta de una usuaria, mientras que otras de las reacciones fueron “No se necesita tener un hijo, a los hermanos, amigos se les hace entender esa dinámica de respeto y amor”; “Eso no se enseña , eso sería una imposición, me parece que eso lo debe decidir él” y “Desde que esa mujer sea feliz con él también, todo bien”.

No solamente este trino se ha vuelto más viral que los demás en esta plataforma. En días pasados volvió a ser tema de discusión por cuenta de una situación derivada de un trino donde afirmó entre risas que “Apenas te copió mi ex, me dejaste de seguir”. Acto seguido, un usuario le contestó que “deberías superar a tu ex”, motivo por el cual Tejeiro le respondió con una ‘perla’ que se viralizó tanto como el primer post.

“Es mi ex, no el tuyo”, mensaje acompañado de un emoji de sapo. Dicha réplica alcanzó más de 6.100 ‘me gusta’ y 130 respuestas, muchas de ellas por parte de usuarios asombrados por la contestación de la actriz.

Por otro lado, se había corrido un rumor de que ella se había reconciliado con su expareja, el cantante Andy Rivera. De acuerdo con ‘La negra candela’ en su programa ‘El Lavadero 2.0’, ellos dos habrían vuelto, situación que el mismo artista desmintió en su cuenta de Instagram.

“Mi gente, esa pregunta me la están haciendo más de lo normal (El chisme de Graciela Torres), pero para sacarlos de dudas les cuento que no, estoy soltero. Ustedes me han visto trabajando mucho y el amor necesita tiempo”, aclaró el hijo de Jhonny Rivera.

De hecho, Tejeiro está siendo pretendida en la actualidad por el reggaetonero caleño Kevin Roldán, quien hace varias semanas estrenó el remix de la canción ‘La suite’ junto a Reykon, J Álvarez y Jamby el Favo, en la cual aprovechó sus líneas para enviar un piropo a la actriz llanera.

