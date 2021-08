El exsacerdote Alberto Linero reveló por primera vez quién sería es la mujer que le robó el corazón. Foto tomada de Instagram.

La foto de una mujer de espalda, mirando hacía el mar, causó grata impresión entre los seguidores del exsacardote, quien luego de su polémica salida de la iglesia, decidió revelar su amor por una mujer, quien actualmente lo acompaña.

Dicha publicación está acompañada del mensaje: “Es ella… Amar es ganarlo todo”, el cual ya tiene más de 25 mil likes y más de 920 comentarios entre los cuales se destaca su valentía, tras haber revelado que en su nuevo camino, luego de dejar el sacerdocio, se dio la oportunidad para conocer el amor de una mujer.

“Valiente, para mi eres un hombre admirable porque nos sigas dando tus consejos ahora desde la perspectiva del amor entre parejas, Dios bendiga a ti y a ella”, “Que lindo saber elegir a tiempo lo que nos haga felices siempre será lo correcto. Te mereces todo el amor por valiente” y “Voy a vivir la vida de otra manera, para cuando envejezca no viva solo, no viva solo, excelente Lineros, ahí poco a poco la iremos conociendo”, son algunos de los mensaje que los seguidores le postearon en su publicación.

En 2018, toda una polémica se generó cuando cientos de feligreses católicos, que eran seguidores del entonces padre Alberto Linero, se enteraron que él había tomado la decisión de dejar la sotana, para regresar a la vida normal, pues en su momento Linero no explicó los motivos, por lo que muchos empezaron a especular acerca de una mujer, señalando que ella sería el motivo de abandono de la iglesia por parte Linero.

El actual conferencista y periodista, de 51 años, señaló en su momento: “Me salí por amor propio, por amor a mí, por amor a mi proyecto, a mi búsqueda. Uno tiene que decidir a favor de uno. En ese momento no había nadie, si hubiese habido alguien la habría mostrado”, dijo en mayo, aclarando los interrogantes de sus seguidores.

Asimismo, Linero confesó que hace algún tiempo deseaba enamorarse, pues en los últimos años vivió experiencias de soledad que lo golpearon bastante, pero que inicialmente en su decisión no estaba involucrada alguna mujer. Después de varios meses de confirmar su salida de la iglesia, manifestó que se encontraba saliendo con alguien y que estaba en todo ese proceso de enamoramiento.

Cuando reveló que se estaba dando una oportunidad en el amor, indicó que se trataba de “un viejo amor” al cual describió que se trataba de una “mujer libre”.

“Es un viejo amor. Esa persona me impactó siempre. Es la primera vez que tenemos algo. No iba a tener algo conmigo como cura. Es la primera vez que estoy enamorado, que amo. Es la primera mujer con la que duermo y sueño”, explicó Linero en su momento.

De acuerdo con la diario cartagenero El Universal, en un reciente entrevista a Linero le preguntaron si él tenía deseos de ser papá con su actual pareja, a lo que él respondió: “Uno a los 51 años no puede ser papá. Con todo el respeto de quien lo haya decidido, pero yo creo que terminaría siendo el abuelo de ese niño. Necesitamos más cercanía y mi estructura de vida no permite tener hijos en este momento. Afortunadamente, también es su decisión de vida, entonces no, nos vamos a dedicar el uno al otro.”





