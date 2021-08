Carlos Felipe Mejía desiste de precandidatura presidencial para respaldar a Óscar Iván Zuluaga

Carlos Felipe Mejía, senador y precandidato presidencial del partido Centro Democrático. - Colprensa.

En la mañana de este jueves, el senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, desistió de su precandidatura presidencial para apoyar la de Óscar Iván Zuluaga, como ya lo habían hecho los congresista Paola Holguín y Ernesto Macías. Mejía dijo que iba en busca del aval de su partido, pero que apenas conoció la aspiración de Zuluaga, decidió retractarse.

Es por eso que anunció que aplazaba sus deseos de competir por la presidencia para 2026 y desde ya dejó claro que se lanzará del nuevo al Senado de la República para el periodo de cuatro años que arranca en 2022. “Desde hoy, Óscar Iván, me pongo a la orden como un soldado más del multitudinario equipo de colombianos que cada día se sumarán a esta causa”.

Tras hacer un recorrido por su trabajo legislativo, dijo que hace siete años “la infamia y perversidad criminal impune de Juan Manuel Santos y Eduardo Montealegre, fiscal general, le robaron a Óscar Iván, a nuestro partido y a la mayoría de colombianos, la presidencia de la República”. Además condenó “el calvario” por el que pasó el candidato.

Por su parte Zuluaga saludó a la familia del senador y el gesto de desistir, por ahora. “Yo he propuesto una campaña de consensos, primero internos y después ampliarlo para otros sectores sociales y políticos”, expresó. Siguió diciendo que se siente enaltecido y comprometido por la decisión de Mejía.

Óscar Iván señaló que una de sus motivaciones principales es recuperar la confianza de los ciudadanos que han perdido credibilidad ante la política y las instituciones. Insistió, además, en su propuesta de generar dos millones de empleos en Colombia y habló de reivindicar el valor de la mujer porque “es la que más sufre dentro de la pobreza y el desempleo”.

“No hay un programa que pueda construir más equidad para la mujer que poder cuidar a nuestras niñas y niños”, dijo.

Zuluaga repitió que valora el gesto del senador Mejía e hizo un llamado a los ciudadanos de Caldas, de donde provienen los dos, para que haya unidad en pro del proyecto político que buscará el aval del Centro Democrático. “Es una invitación a mirar con ambición y optimismo las próximas elecciones, no solo en marzo de 2022 sino las elecciones a la presidencia”, indicó.

La última en hacer su cesión de apoyo a Zuluaga fue Paola Holguín que le echó flores al exsenador para impulsar su precandidatura. El caldense compartió el video de su encuentro por teléfono con la congresista en su cuenta oficial de Twitter. Allí, agradeció a Paola Holguín por ser su “amiga” y apoyarlo para “construir la Colombia que queremos y nos merecemos”, refiriéndose a la decisión que se conoció este martes 17 de agosto en que Holguín renunció a su candidatura para apoyar la de Zuluaga, quien fue derrotado por Juan Manuel Santos en la segunda vuelta del 2014.

En el video, se observan planos de ambos políticos hablando por celular, en diferentes locaciones, pero siguiendo una misma conversación. Así transcurrió:

“Yo siempre lo he dicho: a mí me educaron en un hogar donde es patria, principios y partido, en ese orden. El orden no es negociable. En esta coyuntura tan difícil para Colombia de fragilidad democrática, institucional, donde necesitamos tanto el crecimiento económico, la seguridad, la equidad. Usted es la persona indicada”, dijo Holguín.

Dijo que Zuluaga “es lo mejor para Colombia” y que lo apoyaba con toda la convicción.

