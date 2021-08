Aída Morales se despachó contra Claudia López y el presidente Iván Duque: “Es un miserable. Títere, payaso”

Aída Morales

La actriz colombiana Aída Morales, recordada por sus interpretaciones en producciones colombianas como ‘Paraíso Travel’, ‘El olvido que seremos’, y ‘El último matrimonio feliz’, se convirtió en la nueva protagonista de las populares entrevistas de Diva Rebeca, personaje interpretado por el periodista y actor Omar Vásquez. Morales, en su diálogo con Diva, reveló varios detalles de su vida personal y profesional, sin embargo, entre las cosas que dijo, llamó la atención su opinión respecto a la política del país. La tolimense se refirió al presidente colombiano, Iván Duque, como un títere y un payaso, y lo calificó de miserable.

“Me sostengo. Es un miserable. Es un títere, payaso. Está ahí de adorno y de servil de otra camada de cafres. Los artistas, la gente comprometida con un país tiene que ser la voz y tiene que hacer visible lo que pasa y lo que está mal. Un artista que no defiende su pueblo, y que no lo dignifica, no es artista, es un entretenedor”, comentó la actriz en respuesta a uno de los cuestionamientos de la Diva.

La conversación entre Morales y Vásquez, que quedó registrada en un video de poco más de 42 minutos, continuó con las opiniones de la originaria de Líbano (Tolima) respecto a la administración de Claudia López como alcaldesa de Bogotá. Aida, quien le dio vida a Paloma Abril en la serie de televisión española ‘Perdida’, mostró su decepción frente a la mandataria local pues, en su momento, decidió confiar y votar por ella.

“Es una vergüenza. Lo digo con autoridad porque yo voté por ella. Yo hice publicidad y algunas cosas en favor de todas sus propuestas de gobierno para la alcaldía de Bogotá. A mi me llamaba su secretario para pedirme que apoyara varias cosas de ella y de su compañera. Lo que está pasando ahora con esta señora (...) es la versión femenina el ‘innombrable’. Es una vergüenza lo que hace”, argumentó.

Aída Morales inicia hablando del presidente colombiano y de la alcaldesa bogotana en el minuto 10:20.

La actriz mostró su indignación respecto a la falta de cuidado que hubo sobre la vida de los estudiantes que salieron a manifestarse a las calles en las jornadas de protesta que iniciaron el pasado 28 de abril, y condenó fuertemente la decisión de la mandataria de hacer uso del ESMAD. “No defiende ningún derecho humano. Me arrepiento públicamente de haber votado por esa señora”, resaltó.

Para Aída, por aquellos días de votación, Claudia López era de las mejores opciones para llegar a la alcaldía pues, según ella, el hecho de que fuera la primera funcionaria mujer en tomar ese cargo sería beneficioso.

Como mujer, y como integrante de la comunidad LGBTTIQ+, Aída pensó que López iba a ser defensora y promotora de ciertos valores, sin embargo, no fue nada parecido a lo que ella pensaba que iba a ser. “Volteó el rabo demasiado rápido y con mucha sevicia”, comentó. Aída, luego de hablar de Claudia, cantó un fragmento de ‘Rata de dos patas’, de Paquita, la del barrio.

Entre todas las demás cosas que habló Aída, y que quedaron registradas en el canal de YouTube de Diva Rebeca, Aída habló de la banalidad del arte y la fama por estos días. Precisamente, cuando se refirió al papel de los artistas en temas trascendentales para la comunidad, como lo es la política, comentó que ser famoso es muy fácil, sin embargo, ser artista, y ser actor, es un verdadero reto.

La actriz, que hizo particular hincapié en el tema, criticó la forma en la que muchas personas han llegado a ser famosas y han ingresado al trabajo de las artes escénicas por su popularidad en internet. Para Aída es muy fácil, ahora, convertirse en una celebridad gracias a las redes sociales, sin embargo, eso está lejos de llamarse ‘arte’.

“Ser parte del montón es muy fácil. Pa’ ser famoso solo hace falta hacer una foto en topless y ponerla en Instagram. Ser controversial, decir estupideces, abrir un canal en YouTube y decir idioteces. Pero si realmente lo que tú quieres es un reconocimiento por tu trabajo, y consideras que la actuación es tu vida, hay que estudiar”, enfatizó.





