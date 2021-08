Por un tapabocas, mujer fue golpeada en la playa de Santa Marta

Imagen de archivo. Turista agredió a una mujer en Santa Marta por pedirle que usara el tapabocas. Foto: Colprensa

Claudia Galván Campiño, una residente de la zona turística de El Rodadero, en Santa Marta, denunció que terminó hospitalizada tras recibir una fuerte golpiza por parte de un turista, a quien ella le pidió hacer uso del tapabocas.

Según contó la víctima de 40 años a distintos medios, los hechos se presentaron luego de que ella le pidiera a una pareja de turistas con quienes compartía ascensor que usaran tapabocas. De acuerdo con el relato de Galván, la solicitud no le cayó bien a los viajeros, quienes no la acataron, sino que iniciaron un cruce de agresiones verbales contra ella.

Tras insultarla, el hombre identificado como Carlos Rosero, empujó a Galván intentando sacarla del elevador, mientras que, al parecer, la compañera del agresor lo alentaba para que continuará agrediendo a la víctima.

“Él me empuja y me saca del ascensor, me tira al piso y empieza a estrangularme, pierdo la respiración. Como pude le di una patada en los testículos y fue así como me soltó. No contento con todo, me tomó por una pierna y me arrastró por el piso y me tiró contra unas rejas del balcón”, relató Claudia Galván a distintos medios nacionales.

La víctima además contó que el hombre intentó lanzarla desde el décimo piso del edificio en el que se encontraban, sin embargo, gracias a que comenzó a pedir ayuda, sus vecinos lograron intervenir en el lugar y frenar las agresiones.

Algunos de los golpes de Claudia Galván, agredida por un hombre al que le solicitó que usara el tapabocas. Foto: Archivo Particular

La comunidad alertó a la Policía, la cual llegó al lugar minutos después, llevándose a los turistas a la estación más cercana para conocer su versión de los hechos. Claudia aseguró que ella pasó de ser víctima a victimaria, puesto que las autoridades no amonestaron a sus agresores, mientras que a ella, quien terminó en el hospital, le pusieron un comparendo.

“Los policías me dicen que me van a amonestar porque él tiene heridas de rasguños en los brazos y yo no tengo sino simples morados, que él está más perjudicado que yo, por eso me impusieron un comparendo por lesiones personales. A ellos los dejaron libres, y al parecer no se hizo un proceso judicial en su contra”, afirmó Galván, según conoció la W Radio.

Cabe destacar que la víctima recibió cinco días de incapacidad debido a las lesiones que recibió. Ante los hechos y la actuación de la Policía frente al caso, la líder de El Rodadero, Rosa Villalba, aseguró que realmente no hubo apoyo por parte de las autoridades.

“Si ella no se defiende, la hubiesen lanzado del piso 10. Es inaudito que la Policía, en vez de brindarle ayuda lo que hicieron fue hacerla sentir como la mala del paseo”, dijo la líder de El Rodadero en entrevista con la W Radio.

En diálogo con la misma emisora, Claudia dio a conocer que instaurará una denuncia ante la Fiscalía en contra de Carlos Rosero con el fin de que responda por la agresiones en su contra. Sin embargo, la víctima señaló al medio bogotano que, para ello, debe aportar como evidencia su historia clínica y las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo y del ascensor, material que, de acuerdo con ella, no ha podido obtener porque ha sentido dilaciones de parte de la empresa de seguridad.

“Desde el viernes estoy intentado poner la denuncia, pero no me ha sido posible, ni presencial ni de manera virtual ya que acá en el edificio no me han entregado los videos, los cuales necesito urgente, ya que la Fiscalía me los exige”, aseguró Galván en entrevista con el diario El Heraldo.

El reporte médico de Claudia Galván tras recibir la golpiza

Historia clínica de Claudia Galván, tras ser golpeada por una pareja de turistas en Santa Marta.





