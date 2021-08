Los rumores sobre la mala relación entre William Levy y Laura Londoño, protagonistas de ‘Café con aroma de mujer’

En noviembre de 1994, Carolina Olivares y Sebastián Vallejo se convirtieron en una de las parejas más queridas de Colombia. Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, quienes le dieron vida a esa historia de amor, con la interpretación de esos dos personajes, se ganaron el reconocimiento de ser los protagonistas de ‘Café con aroma de mujer’, una de las novelas más vistas del país, y una de las más recordadas. No es casualidad que a día de hoy Margarita siga siendo llamada ‘Gaviota’. La nueva versión de la novela generó amores y odios y, por estos días, se encuentra de nuevo en medio de la polémica por una supuesta mala relación entre los nuevos protagonistas: Laura Londoño y William Levy.

Tomada de Instagram @willevy

Fue en mayo de este año cuando se estrenó ‘Café', el ‘remake’ de la clásica novela. Con la participación de actores colombianos como Carmen Villalobos y Lincoln Palomeque, entre otros varios, la producción trajo a la actualidad la historia de ‘la gaviota’. Entre los comentarios positivos y negativos sobre la adaptación moderna, mucho se rumoró de una supuesta mala relación entre los actores que conforman el elenco. Recientemente, canales internacionales revelaron que, particularmente, la tensión negativa envolvió a Londoño y a Levy y que, incluso, habrían tenido fuertes discusiones.

‘Lo sé todo’, programa de chismes colombiano, fue uno de los medios que habló de la incómoda confrontación que hubo entre ambos actores, Según los periodistas, la pelea habría iniciado la falta de profesionalismo del cubano. “El motivo principal de la discusión es que Laura no aguantó más con William Levy. William habría ingresado al set, no tenía aprendido el guion y ella entró en cólera (...) tuvieron que suspender las grabaciones, sacar a todo el mundo y quedarse exclusivamente los protagonistas, la productora general y el director para solucionar estos impases”, comentaron los comunicadores del formato.

Las tensiones, sin embargo, no terminarían allí, pues medios de comunicación como ‘E Online’ y ‘Chisme No Like’ explicaron que existen comentarios respecto a la mala actitud del actor que le dio vida a Sebastián Vallejo, personaje antes interpretado por Guy Ecker. Según lo que revelaron los presentadores de ‘Chismes No Like’, la información que tenían en sus manos llegó, de manera confidencial, por parte de personas dentro de la producción.

William Levy, contaron las fuentes del programa, no besaba a la protagonista de la novela (Laura Londoño), por lo que se había tenido que hacer la simulación de los besos con trucos de cámara y edición. El cubano, además, habría manifestado la urgencia que sentía por irse de Colombia, pues llegó a asegurar que ‘Café' había sido el ‘peor proyecto de su vida’.

Cuentan las fuentes consultadas por el programa que William se la pasaba de fiesta y que llegó, en varias ocasiones, pasado de tragos a las grabaciones, incluso, dijo el presentador, se presumió que llegó intoxicado con otro tipo de sustancias. A esto se suma que, supuestamente, Levy le habría sido infiel a su pareja, Elizabeth Gutiérrez, pues, cuando la mujer se iba luego de sus visitas al país, el hombre salía de fiesta con otras mujeres. Los presentadores del programa reportaron que ‘Café' fue un ‘fracaso total’ en Colombia.

William Levy, contaron las fuentes colombianas a ‘Chisme No Like’, estaría enojado por que el furor de las novelas turcas en la televisión colombiana le está quitando el protagonismo, de la misma manera, supuestamente, le habría mostrado a la producción su inconformidad por la imposibilidad que ha habido por parte del equipo de trabajo para tapar sus ojeras en plenas grabaciones.





Seguir leyendo: