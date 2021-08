Intolerancia: padres protestaron en Medellín por presencia de drag queen en un evento

Polémica se generó en Medellín por la presencia de un drag queen durante un evento. Captura de pantalla del video (Blu Radio)

La discusión se volvió a abrir en Medellín luego de que se conociera un video en el que un artista drag queen saludara a un grupo de niños, de unos seis años de edad, durante un conversatorio que organizó la Alcaldía de la ciudad.

¿Los niños y niñas deberían experimentar la diversidad de género a cortas edades? Ese es el debate que se generó a través de las redes sociales. Según explicó la administración municipal, en declaraciones recogidas por Blu Radio, dentro del evento no estaba previsto que los niños fueran saludados por la personalidad, sin embargo, tampoco le vio mayor inconveniente a que esto ocurriera.

“Hay un grupo de niños que están acompañados por su profesora y los niños lo saludan y él los saluda. Para los niños es inocente, ningún niño le pone maldad a esto porque él es un actor, es un artista, iba disfrazado con su personaje ‘Drag xenti’. Y los niños en la tv, el cine y las noticias ven muchas cosas peores”, aseguró Sebastián Trujillo, subsecretario de Bibliotecas y lectura de Medellín.

Juan Camilo Hoyos, artista drag queen ‘Drag xenti’ y activista de los derechos LGTBIQ+, manifestó que su presencia en el lugar tuvo fines educativos y que los niños no reaccionaron más allá de la curiosidad: “Ellos me miraban y me decían, ¿y eso qué es?, entonces en el video aparece que les estaba explicando: es una peluca, son unos aretes que están pegados... Yo no le diría a un niño sea gay, nunca, o a una niña para que sea lesbiana, cuando si ustedes de verdad quieren hablar con una víctima hablen con un miembro LGBTI en Colombia”.

Foto: captura de pantalla del video (Blu Radio)

Una mujer, cuyo relato fue recogido por el citado medio, no se mostró de acuerdo con que los menores tuvieran interacción con la drag queen. “Obviamente cada quien puede vestirse y hacer lo que quiera con su vida, pero que la Alcaldía de Medellín presente a este hombre como personaje modelo para los niños es algo aberrante. ¿Acaso creen que no sabemos que la vida de un trans es una vida llena de sufrimiento?”, aseveró.

“Ninguna institución de Colombia se debe permitir que una persona como esta esté tratando de tener si quiera contacto con los niños, porque se supone que esas cosas son de personas mayores de edad”, apuntó Francisco Serna; representante de la junta directiva de padres de familia en la comuna 10 de Medellín.

Pero, de igual modo, hubo aquellos que defendieron la presencia del artista: “Que dizque es algo aberrante que una Drag Queen tenga contacto con los niños, mk los adultos somos muy imbéciles, los niños seguro lo verán como un personaje divertido y normal, la malicia la ponemos nosotros, me fallaste Medellín, qué oso”, indicó uno de los usuarios en Twitter.

Pantallazo

“Más Draq Queen conversando sobre diversidades en escuelas, colegios y universidades de Medellín, por favor. Más de todo lo que nos ayude a comprender y vivir la magnitud de lo humano, más de todo lo que quite velos, quizás las diversidades impliquen que primero veamos más allá”, indicó otro de los internautas.

Pantallazo

En qué consiste el movimiento Drag Queen:

En una crónica publicada por ‘Contexto’, del laboratorio de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Juan Camilo Hoyos explicó en qué consiste la movilización social de los drag queen, que existe desde 1850:

“Cuando los hombres personificaban a las mujeres, ya que las mujeres no podían entrar al teatro, ni pisar las tablas del teatro, por ello entre los hombres las personificaban. El drag permite no hacer una burla por la mujer, si no permite que se llegue al lado social de cualquier comunidad, a cualquier territorio y, sobre todo, siempre que se respete esa lucha por toda nuestra sigla poblacional”.

Drag queen S'asoon se presenta durante el concurso de belleza 'Drag Queen Hungary 2021' en Budapest, Hungría, el 3 de julio de 2021. Foto: REUTERS / Bernadett Szabo

Sin embargo, aclaró que, darle vida a ese tipo de personajes, “no quiere decir que soy gay, lesbiana o travesti…”, pues existe una función educativa: “Desde el lado propositivo, es super importante porque los niños, las niñas, se sorprenden; los jóvenes, los adolescentes, los papás, las mamás, el adulto mayor, gente y personas que reconocen que realmente nosotros estamos haciendo un sinfín de cambios sociales a la transformación desde la educación”.

