Las palabras de agradecimiento del ‘Rifle’ Andrade y Yerson Candela tras el llamado de Reinaldo Rueda

Además del 'Rifle' Andrade y Yerson Candelo, de Atlético Nacional también fue llamado Baldomero Perlaza. Foto: Colprensa

Dos nombres que llamaron la atención en la lista de convocados a la selección Colombia de cara a los tres próximos juegos por las eliminatorias fueron los de Andrés Andrade y Yerson Candelo. Con su fútbol ambos convencieron a Reinaldo Rueda en el morfociclo realizado con los jugadores de la liga local la segunda semana de agosto, de ser tenidos en cuenta en el equipo.

En contexto: Estos son los convocados de Colombia para la triple fecha de eliminatorias

Al Rifle Andrade llevaban pidiéndolo de tiempo atrás en el combinado tricolor y el hecho de que hoy sea uno de los bastiones de Atlético Nacional, líder de la Liga BetPlay con 16 puntos de 18 posibles, lo llevó a estar entre los 28 futbolistas que representarán al país los próximos partidos. A sus 32 años, aportará no solo su experiencia, sino el dinamismo en la mitad de campo que en la Copa América pasada a veces no tuvo la selección. A falta de James, podría ser ese ‘10′ que conecte a los hombres de atrás con los de adelante.

Humilde, Andrade reconoció que la convocatoria es algo que algún día vio lejano, pero por lo que hoy agradece:

“Es una fecha que nunca voy a olvidar. Es un momento muy emotivo para mí. Es difícil (encontrar) las palabras para expresar lo que siento porque es un sueño cumplido desde niño, un sueño que muchas veces lo vi muy lejos, lo vi inalcanzable”.

Acerca del rol que ocupará en el esquema táctico de Reinaldo Rueda, Andrade comentó que en el morfociclo no ocupó una posición puntal; en todo caso, siempre jugó cerca de los delanteros. “Nada más hicimos una práctica de fútbol. Me utilizó en varias posiciones, obviamente todas de volante de ataque. Ahora estoy a las órdenes de él. Soy un jugador que puede jugar en cualquier posición… donde él y el grupo me necesite”.

Andrade, que antes de su llegada a Atlético Nacional en 2020 jugó en el fútbol mexicano, añadió: “Mi sueño era volver a Colombia y llegar a un nivel para que me estuvieran mirando en la selección. Gracias a Dios con el ‘profe’ Reinado Rueda y todo su staff se me da la oportunidad”.

YERSON CANDELO, OTRO FUTBOLISTA DE NACIONAL CONVOCADO

Al igual que Andrés Andrade, Yerson Candelo, centrocampista de Atlético Nacional, expresó lo que le genera vestir la camisa de la selección de mayores, pues en 2011 obtuvo con el equipo sub-20 el título del Torneo Esperanzas de Toulon.

“Estoy muy feliz por esta linda oportunidad, algo que venía soñando y que venía buscando desde que inicié mi carrera… desde toda la vida. Se da gracias al trabajo, a lo que se ha ido aportando y a la humildad con la que me entrego en cada partido”.

Un aspecto de que destacó Candelo es que, cuando junto con Andrade y Baldomero Perlaza (suplente en la pasada Copa América) se enteraron de la convocatoria, sus compañeros los felicitaron y recibieron la noticia como si la felicidad fuera propia.

“Es una sorpresa muy grata. Estábamos finalizando el entrenamiento cuando recibimos la noticia. Mucha felicidad. Lo que más me dio alegría fue que todo el grupo lo vivió con Baldo, Rifle y mi persona como si fueran ellos. Eso demuestra la gran familia que tenemos”, explicó el futbolista, también con pasado en el fútbol mexicano.

