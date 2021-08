James Rodríguez y la ráfaga de memes que dejó su ausencia en la convocatoria de la selección Colombia

Como en las dos últimas jornadas de las eliminatorias, James Rodríguez no tendrá minutos de juego en la selección Colombia. REUTERS/Peter Byrne

Que James Rodríguez no fuera convocado por Reinaldo Rueda a la selección Colombia para afrontar los próximos partidos de las eliminatorias, generó toda clase de reacciones, no solo en la prensa deportiva, sino en las redes sociales, donde algunos usuarios no perdonan.

Así como hubo quienes respaldaron a Rodríguez, debido a que no atraviesa el mejor momento en su carrera deportiva, pues con el Everton tampoco ha tenido minutos de juego esta temporada y al parecer tendrá que seguir ahí —quedan ocho días para que culmine el mercado de fichajes—, hubo quienes diseñaron memes por la situación del jugador.

La cuenta Fútbol Sin Límite, por ejemplo, compartió la siguiente imagen, en la que James hace de Troy McClure, un personaje de Los Simpson que, luego de sus años gloriosos como actor, se ve obligado a trabajar en infomerciales en los que suele presentarse: “Hola, soy Troy McClure. Tal vez me recuerden...”.

En otro de los memes compartidos en redes sociales se observa a James, en el papel de Bart Simpson, sentado en su cama y con un control de una consola. Tiene que ver con que últimamente el futbolista ha estado realizando transmisiones en vivo a través de la plataforma Twitch; en ella, conversa con sus seguidores a la par que juega FIFA.

Mediante memes también le recordaron a James las últimas declaraciones que ha dado y que no lo dejaron bien parado ni con el Everton ni con la selección Colombia. Recientemente, el talentoso zurdo confesó que no sabía cuál era el próximo partido de los toffees, aunque tiene contrato con ellos hasta 2022 y le pagan un salario anual de 7,8 millones de euros.

En cuanto al combinado tricolor, el pasado junio, cuando fue desconvocado por Reinaldo Rueda, dado que su condición física no era la mejor, sostuvo: “Hay que dejar claro que yo no estaba mal ahora. Yo estaba para jugar la Copa América, fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto, porque me faltaron al respeto”.

En Twitter, algunos internautas se valieron de Calamardo, personaje de Bob Esponja, para encarnar la amargura y tristeza que quizá debe sentir James al no ser tenido en cuenta en el conjunto patrio, al que regresaron dos jugadores muy queridos por la afición: Radamel Falcao García (Galatasaray) y Juan Fernando Quintero (Shenzhen).

Una de las imágenes más representativas que dejó la Copa Mundial de Fútbol 2014, de la que James Rodríguez salió goleador, fue la del defensor David Luiz dándole un mensaje de aliento luego de que Brasil eliminara a la selección Colombia. Pues bien, la fotografía fue utilizada con humor por usuarios para referirse al cucuteño de 30 años.

Para nadie es un secreto que uno de las etapas más críticas de la carrera de James se debió a que no le simpatizaba del todo a Zinedine Zidane, quien lo banqueó en el Real Madrid cuando estuvo como DT.

Algunos piensan que bajo el rostro de Reinaldo Rueda se esconde un Zidane un potencia y lo dejaron ver en el siguiente meme, al estilo de Scooby-Doo.

La tanda de memes cierra con la expresión de Bart Simpson ya adulto y fracasado, que algunos relacionan con James, si bien es uno de los jugadores más exitosos en la historia del fútbol colombiano.

