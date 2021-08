Video | Miguel Borja espera superar su racha goleadora con la selección Colombia en la fecha triple de las eliminatorias

Desde que Miguel Ángel Borja se convirtió en nuevo delantero de Grêmio de Porto Alegre en Brasil tras ser descartado de Palmeiras, su llegada no ha defraudado a la afición tricolor.

En tres de cuatro partidos, el exdelantero de Junior de Barranquilla ha marcado gol y tiene a toda la dirigencia del conjunto de Porto Alegre dichosa y hasta pensando en comprarlo antes de finalizar su cesión.

Ese buen presente del futbolista cordobés, sumado a su capacidad goleadora como titular y revulsivo mostrada en las eliminatorias de la Conmebol y en la Copa América, le hizo meritorio el llamado de Reinaldo Rueda para concentrar con la selección Colombia y afrontar la triple fecha de las clasificatorias rumbo a Catar 2022 contra Bolivia, Chile y Paraguay.

Ante ese buen presente del goleador de Grêmio, el panel de debate de ESPN Equipo F decidió invitar a Borja para comentar su actualidad, y una vez allí el delantero no desaprovechó la oportunidad para hablar de la posibilidad de ser titular en el combinado cafetero, considerando la ausencia de James Rodríguez pero la inclusión de Radamel Falcao García, a quien abiertamente le ha manifestado profundo respeto.

Sobre la llegada de El Tigre, esto dijo Borja:

Yo creo que he sido titular en varios partidos, incluso con Falcao en el banco que no es fácil, fue una presión tremenda y fue mi primer partido con la selección contra Chile, en Barranquilla. Eso fue una responsabilidad grande, que eso lo ayuda a uno. Ya ahora creo que uno más maduro se da cuenta que esas circunstancias y momentos hay que vivirlos para ir madurando

Borja cuenta con un acumulado de 19 participaciones en la selección de mayores, de los cuales en seis ha sido titular y en 13 ingresó desde el banco y donde ha marcado cinco goles. El deportista expresó que él es muy estricto consigo mismo y que la experiencia con Colombia en la Copa América fue la oportunidad perfecta para demostrar que desea ofrecerle todo de su parte a La Triclolor:

El delantero de Grêmio fue claro en que estar acompañado en ataque y tener sociedades con las que él se entienda para anotar, será vital para su titularidad y continuidad en los torneos con Colombia:

Uno como delantero quiere siempre tener oportunidades de gol por minuto, cuando uno está solo y no le llegan las ocasiones por no tener unos extremos o unos volantes que pisen el área es muy difícil porque vas a tener que pelear con los centrales. A veces cuando se tiene un compañero, un delantero que aprieta que va y molesta a los centrales eso también te ayuda, así que de las dos formas me siento bien, cómodo, y creo que me he adaptado a las dos funciones