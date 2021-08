Desafío The Box: Valentina Ortíz reveló que sí hubo infidelidad de ‘Gago’ y hasta líos “legales y penales”

Valentina y Gago, exparticipantes de El Desafío.

Luego de varias semanas de que acabara el concurso el ‘Desafío The Box’, emitido por Caracol Televisión, los rumores sobre los romances entre los participantes siguen dando de qué hablar: en las últimas horas se viralizó la respuesta que hizo Valentina Ortiz sobre su amorío con Jhon Jairo Mosquera, mejor conocido como ‘Gago’.

La pareja empezó su noviazgo hace años y, mientras se disputaban el millonario premio del concurso de este año, habrían comenzado los problemas. Sin embargo, una vez salieron del reality, sorprendieron a sus fanáticos con su ruptura: memes, trinos y diversas publicaciones inundaron las redes sociales por dicha situación.

Aunque Gago y Valentina no dieron mayores detalles de lo sucedido, una supuesta infidelidad por parte del vallecaucano habría sido el detonante para que el noviazgo se disolviera. Pues bien, la deportista, quien es muy activa en su Instagram, habilitó la opción de preguntas y respuestas en sus historias: sus seguidores no desaprovecharon para preguntarle por la situación.

Varios de sus fans, que en la plataforma superan el millón, le pidieron que diera detalles del por qué terminó su relación con el fisiculturista y ella, sin tanto rodeo, aseguró que “una de las tantas razones de la ruptura fue una infidelidad”.

En otra historia de su Instagram, Ortíz reveló que fue ella quien tomó la decisión de dejar las cosas hasta ahí y aseguró que, aunque ya no tiene vínculos afectivos con Mosquera, hay temas “legales y penales” por los que aún deben conversar. Sin embargo, no reveló cuáles.

“Es la última pregunta que responderé sobre este tema que ya quiero cerrar definitivo. Ya les respondí lo que me viene preguntando hace 8 meses cosa que no había hecho ni con los medios que me buscaron para hablar de ese tema tan privado. Uno nunca termina de conocer a las personas y sus verdaderas intenciones”, agregó Valentina Ortíz en sus declaraciones, que fueron recopiladas por una página de chismes.

Más adelante, cuando la cuestionaron diciéndole que si era verdad que se veía más feliz actualmente, Valentina respondió que sí y dijo “se nota, ¿no?”.

Estas son las publicaciones:

Recordemos que tras los rumores de infidelidad y de confirmarse que la relación entre ellos se terminó, Gago también rompió el silencio hace unos días y le contó al programa La Red, la misma casa de los programas que lo llevaron a la fama (El Desafío 2017 y 2020) el por qué de esta ruptura.

“Entre ella y yo había muchas cosas que quizás las personas no conocen o no saben y no han visto porque son cosas más personales, pero eso ya era algo de fractura en nuestra relación”, contó el exparticipante.

Según dijo el también deportista, la relación terminó porque no había un futuro con ella de tener una familia o de casarse. “Yo me me veía en familia, yo quería una familia y pues muchas veces le toque el tema como del matrimonio, para que fuéramos familia y siempre me dijo que no”, señaló.

Por su lado, en redes sociales, mientras Gago estaba en competencia, Valentina levantó sospechas de que la relación no iba nada bien. En medio de una de sus publicaciones de Instagram dejó claro a uno de sus seguidores que ella ya sabía sobre una infidelidad.

Sobre este tema, Gago explicó en La Red que le da tristeza que ella ventile esos temas porque fueron cuatro años de relación. “Ahora que quiera salir como a ventilar todos nuestros problemas, a decir que esto no es un secreto para nadie. Yo no me quiero justificar, pero a mí lo que me da tristeza es que quiera salir a ventilar esto ahora, si que quiera salir a decir que le he puesto mil cachos pero entonces por qué lo permitió durante cuatro años”, dijo a La Red.

