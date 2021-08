Liceth Córdoba le responde quienes llaman “mal padre” a Lowe León

El cantante Lowe León es una de las figuras más polémicas de la farándula colombiana por las diferencias que tiene con su exnovia Andrea Valdiri, con quien tuvo una hija, Adhara. Sin embargo, rápidamente, se evidenció que el exparticipante del ‘Factor X’ rehízo su vida con Liceth Córdoba, con quien se casó y actualmente está esperando un hijo.

Debido a la delicada situación que León enfrenta con Valdiri por la criatura en común, son constantes los mensajes que la actual esposa del cantante recibe en sus redes sociales. En esta ocasión, un usuario dejó en una de sus más recientes publicaciones un mensaje refiriéndose a Lowe como un mal padre.

“Un mal padre recién levantado, sin ganas de vivir”, se lee en el comentario que suma casi 800 ‘me gusta’.

Ante la afirmación de la usuaria de la plataforma digital, Córdoba no dudo ni un segundo en contestar con un contundente mensaje y aprovechó para decirle a sus seguidores que ella espera que la relación del cantante con Adhara algún día se de.

“Sin ganas de vivir quieren verlo personas infelices como tú, espero que el papá de de tus hijos Santiago y Salomé sea un padre ejemplar. Aunque el mundo piense y especule al final lo que quieran, la realidad es que él no tiene que probarle a nadie si es buen padre o no, eso no está en discusión. Lo único que si esperamos es que tenga una relación justa, razonable y amorosa con sus hijos, y aquí esta incluida la princesa Adhara”, escribió Liceth.

En un reciente evento social, las cámaras del programa de entretenimiento ‘Lo Sé todo’ se encontraron con el cantante Lowe León y se acercaron a él para preguntarle detalles sobre su vida personal y profesional. Aunque dio detalles sobre su trabajo musical, no lo hizo sobre su vida personal, pero alcanzó a revelar que no ha conocido a su pequeña hija.

Esa fue la única vez que León se refirió a Adhara en público desde que empezaron sus problemas con Andrea Valdiri, aunque lo único que dijo fue, “no la he conocido” y ante la insistencia del periodista por hablar de la pequeña, el cantante solo dijo, “no puedo hablar de ese tema”.

Por su parte, hace varios días, en sus historias de Instagram la influenciadora barranquillera recibió el interrogante de un usuario que decía: “¿El papá de Adhara ya la conoce personalmente?”.

Enseguida, Valdiri dio cuenta de que esto no ha pasado. “No, la respuesta es no, pero eso sí, les voy a decir una cosa: Adhara es hermosísima, preciosa, yo le digo a Dios: - Dios mío no me importa lo que haya pasado en esa relación, lo que me importa es el resultado de esa relación, una niña tan bendecida con una salud divina”.

