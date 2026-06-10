Movimiento de Francia Márquez se suma a Cepeda: Soy Porque Somos anuncia respaldo para segunda vuelta

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia - crédito @FranciaMarquezM/X

El movimiento político Soy Porque Somos, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilcué para la segunda vuelta del próximo 21 de junio. La adhesión se convierte en uno de los primeros apoyos políticos que recibe esa campaña después de los resultados de la primera vuelta presidencial.

La decisión fue presentada por la organización como una ratificación de su compromiso con “la defensa de la vida, la democracia y la dignidad de Colombia”. El anuncio se produjo cuando faltan apenas 11 días para la elección que definirá al sucesor del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, según información publicada por El Espectador.

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El respaldo adquiere relevancia porque proviene del movimiento creado alrededor de la figura política de Francia Márquez, actual vicepresidenta de la República y una de las dirigentes más influyentes dentro del sector progresista. La colectividad decidió fijar posición frente al nuevo escenario electoral y llamó a sus simpatizantes a participar activamente en los comicios.

La segunda vuelta presidencial enfrentará a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en una campaña que entra en su recta final. En ese escenario, las adhesiones políticas se han convertido en una de las principales herramientas de los candidatos para ampliar sus bases de apoyo y atraer sectores que quedaron sin representación directa tras la primera vuelta.

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Cepeda llega a esta nueva etapa electoral después de obtener más de 9,7 millones de votos en la jornada inicial. La campaña continúa sumando respaldos mientras busca consolidar alianzas que le permitan fortalecer su aspiración presidencial antes de la cita definitiva en las urnas.

El mensaje político de Soy Porque Somos

En el comunicado divulgado por la organización, Soy Porque Somos recordó los principios que dieron origen al movimiento y explicó las razones que motivaron la decisión de respaldar a Cepeda y Quilcué.

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“Nacimos de las luchas por la defensa de la vida de los Pueblos negros, indígenas, campesinos, de las mujeres, de las juventudes, de las poblaciones LGBTIQ+, poblaciones diversas y sectores históricamente excluidos. Por ello, hoy reiteramos que no somos neutrales frente al momento que vive el país y hacemos un llamado a la ciudadanía a participar de manera activa en las próximas elecciones”, señaló el movimiento, citado por El Espectador.

La organización también destacó lo que considera avances alcanzados durante los últimos años en áreas relacionadas con justicia social, igualdad, equidad, justicia étnico-racial y focalización territorial del presupuesto. Al mismo tiempo, reconoció que aún existen desafíos pendientes para alcanzar transformaciones estructurales en diferentes ámbitos del país.

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El respaldo concluyó con una invitación dirigida a la militancia de la colectividad para acompañar la candidatura de Cepeda y Quilcué en la segunda vuelta. Además, retomó una de las frases más recordadas de la campaña presidencial de 2022, cuando Francia Márquez acompañó a Gustavo Petro como fórmula vicepresidencial: “Siempre estaremos del lado de la vida, hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Francia Márquez marca distancia de apoyos directos

El anuncio del movimiento coincidió con una polémica relacionada con el uso de la imagen de la vicepresidenta en redes sociales durante la campaña electoral. Ese mismo día, Francia Márquez denunció que algunas publicaciones la vinculaban con la candidatura de Abelardo de la Espriella.

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La vicepresidenta rechazó esa utilización de su imagen y recordó que su trabajo público ha estado enfocado en la defensa de la vida, el medio ambiente, los derechos de las mujeres, la juventud, los pueblos étnicos y campesinos, así como de la comunidad LGBTIQ+ y de sectores históricamente marginados.

Sin embargo, Márquez evitó expresar respaldo directo a alguno de los candidatos presidenciales. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, la vicepresidenta no manifestó apoyo explícito a ninguna campaña debido a su condición de funcionaria pública, aunque el movimiento político que lidera sí decidió fijar posición frente a la segunda vuelta presidencial.

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