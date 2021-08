Colombia registra 2.467 casos nuevos de covid-19, este 24 de agosto

En la imagen, uno de los puntos de vacunación contra el covid-19 instalados en el metro de Medellín. Foto: Metro de Medellín

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este martes 24 de agosto, 2.467 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 42.994 pruebas de las cuales 18.812 son PCR y 24.182 de antígenos.

El informe también señala que 73 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 124.388 decesos a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 4.894.702 contagiados, de los cuales 30.715 son casos activos y 4.725.018 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con más casos reportados, Antioquia lidera con 508 contagiados, seguido por Valle con 469 y en tercer lugar de Bogotá con 454.

Hay 935 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

Así va la vacunación en el país

El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que, hasta las 11:59 p. m. del 23 de agosto ya se habían aplicado en Colombia un total de 33.696.899 dosis de la vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 11.601.104 personas, mientras que 2.721.996 personas se han inmunizado con monodosis.

De igual manera, se detectó un aumento en el ritmo de vacunación, donde para el día se aplicaron un total de 291.534 dosis, de las cuales 59.866 corresponden a la segunda inyección mientras que otras 13.206 fueron monodosis.

Claves para comprender la inmunidad colectiva

El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, explicó qué significa la inmunidad de rebaño o colectiva, cómo lograrla y por qué, pese a que un municipio vaya bien en vacunación, no quiere decir que esté exento de contagios.

Para empezar, el viceministro señaló que hay que comprender que la inmunidad de rebaño o colectiva sucede cuando una proporción suficiente de la población es inmune a la infección, ya sea porque la tuvo, o porque fue vacunada, por lo tanto, no se propaga de forma epidémica, es decir, en picos.

Esta inmunidad depende de qué tan contagioso es el germen causal de la infección en un ambiente donde todos los individuos son susceptibles. En el caso del SARS-CoV-2, se estima que cada caso contagia entre dos y tres personas.

A este se le llama el número reproductivo o R0 (erre cero). Entre más alto sea el número de contagios esperado, más alta es la proporción de personas que deben ser inmunes para que la infección no se propague en forma de picos.

Pero, llegar o pasar el umbral de rebaño no quiere decir que no haya nuevos casos porque en la población todavía habrá individuos susceptibles. “Observaremos casos de infección, pero no habrá picos, en otras palabras, no habrá una epidemia. Cuando se observan casos a un ritmo constante decimos que es una infección endémica”, dijo el viceministro Moscoso.

Además, señaló que, “si hay una población con 100 personas susceptibles y llega una con covid-19, que tiene un número reproductivo de 2, la posibilidad de que dos personas se contagien es muy grande. Pero, si en la población hay 80 que son inmunes la persona infectada tendrá una menor posibilidad de toparse con alguien susceptible y transmitirle la infección”, explicó.

Suponiendo que una persona con el virus, que tiene una capacidad de transmisión a dos personas, o en el caso de la variante Delta que es mucho más contagiosa y podría transmitir la enfermedad a seis u ocho personas, sale a la calle y se encuentra con personas vacunadas, es decir con inmunidad, la infección no se propaga, o lo hace en menor cantidad porque las personas con las que tuvo contacto en su mayoría estaban vacunadas y usaban tapabocas. “¿Y qué le pasa a ese virus? El sistema inmune del contagiado lo elimina al cabo de unos días sin que se hubiera trasmitido la enfermedad”, dijo el viceministro.

Por otra parte, existen diferentes formas de estimar ese umbral de rebaño y alcanzarlo.

Inicialmente se estimó que se lograría con el 70 % de la población inmunizada; después se observó que existen variantes mucho más transmisoras y que logran evadir la inmunidad natural. Ahora con la variante Delta y otras que han mostrado ser más contagiosas, se estima que ese umbral pueda ser igual o superior al 90 %.

“Si me vacuno, tendré la inmunidad individual, pero adicionalmente voy a disminuir el riesgo de transmitirle a mi familia y voy a sumar para llegar a la inmunidad colectiva”, agregó.

El viceministro de Salud también aprovechó para aclarar dudas respecto a los avances de vacunación de algunos territorios y resaltó que la inmunidad no es de una sola región, ciudad o departamento.

“La OMS dice que no estamos protegidos hasta que todos estemos protegidos. Aquí podemos tener un municipio que ya alcanzó el 90 % de vacunados, pero si el municipio de alrededor tiene el 60 %, pues cualquier infectado puede ir a buscar al 10 % que le falta por vacunar y lo va a infectar”, dijo Moscoso.

En ese sentido, manifestó el viceministro, la inmunidad colectiva no es de una sola zona geográfica, es de una zona territorial mucho más amplia y cuando hay alta movilidad y son fáciles las conexiones con todo el mundo, la inmunidad deberá ser de todo el mundo.

