La diseñadora que representará a Colombia en el New York Fashion Week: París Rodríguez

En el 2010 la diseñadora colombiana Paris Rodríguez, inició sus empresas de ropa especializada y se fue posicionando como una de las mujeres más talentosas de la industria local, de sus creaciones nacieron las marcas Bilbao Active Wear, Mar de Dios y Paris Rodríguez, con las cuales fue galardonada en Miami, New York, Dubai, Bogotá, Puerto Rico y México, todos sus diseños están enfocados en mujeres independientes y que viven la vida desde diferente escenarios.

Ha participado de ferias como Colombia Moda, Montería FashionWeek, Miss earth 2015, Cartagena Fashion Week y Miss URSS Dubái 2017, entre otras más. Adicional ha creado la Fundación Mar de Dios en donde, desde 2019, ha trabajado para dar capacitación, trabajo y acceso a educación a mujeres vulnerables del país.

Pero esta vez su carrera ha llegado más lejos, la colombiana será la única diseñadora local en representar a Colombia en el New York Fashion Week, en entrevista con W Fin de Semana, la diseñadora habló sobre la oportunidad que se le presentó y cómo fue alcanzar este puesto en uno de los certámenes más importantes de diseño del mundo.

“La CEO del evento se entera del talento y mis diseños, tengo una entrevista que dura 15 minutos. Para estar ahí tengo que hacer una curaduría de 3 meses. Cuando ella me entrevista yo pensé que no iba a pasar porque faltaba un mes, pero bueno el resultado fue maravilloso porque les comenté la trayectoria y cuando terminó la entrevista me dijo “bienvenida”, y le dije que estaba lista para representar a mi país”, comentó en la entrevista con La W.