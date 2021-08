Juan David Gallego: el silletero de la Feria de las Flores que desfiló en su silla de ruedas

Alcaldía de Medellín

El pasado domingo 22 de agosto, la Feria de las Flores le dio fin a su más reciente versión con un emotivo y poderoso mensaje. Con la idea de hacerle un honor a la vida, debido a los complicados meses que ha vivido la humanidad a causa de la llegada de la pandemia de coronavirus, el evento estuvo lleno de colorido y música. Juan David Gallego, uno de los silleteros que hizo parte del clásico Desfile de cierre de la Feria, fue el protagonista de uno de los momentos que más conmovió y llenó de esperanza a locales y turistas. ‘El silletero más berraco’, como ha sido denominado en varios medios de comunicación nacionales, no ve en su silla de ruedas un obstáculo para participar del importante festejo del país, por el contrario, se ha convertido en una herramienta para él.

Con su silleta de flores ajustada a su silla de ruedas, Juan David hizo parte del selecto grupo de personas que estuvieron en el encuentro organizado en el estadio Atanasio Girardot. Gallego unió su pieza de arte a las otras 510 silletas que desfilaron. Los jurados, quienes tenían el objetivo de escoger a las mejores, pusieron la lupa sobre cada una de las creaciones para clasificar su belleza y técnica dentro de las categorías infantil; junior; emblemática; monumental; artística; tradicional y comercial.

Aunque el ganador absoluto fue Luis Felipe Londoño Londoño, de la vereda El Placer, quien además se llevó el premio a la silleta artística, Juan David se ganó una especial mención. “Se premia el esfuerzo, el valor, la berraquera, la historia de vida. Hoy, Juan David Gallego nos ha sacado lágrimas a todos, porque su historia de vida, la lucha que ha dado para salir adelante después del accidente que tuvo hace año y medio, no rendirse y decir yo construyo mi silleta”, expresó el alcalde Daniel Quintero quien, además, recordó que la realización del evento, de manera presencial, generó más de 50 mil empleos.

“Una ciudad viva, optimista y llena de turistas (...) comerciantes felices, 510 silleteros aplaudidos en nuestro Atanasio”, agregó el mandatario local.

Alcaldía de Medellín

Y es que como lo explicó el mandatario, Gallego ha tenido que enfrentarse a varias dificultades. El joven, de 24 años de edad, sufrió un accidente mientras se transportaba en su bicicleta. El siniestro fue de tal magnitud que tuvo graves lesiones en la columna, lo que le limitó sus habilidades de movilidad. Juan David, por esos días, practicaba Downhill, que se refiere a la práctica del descenso en bicicleta. Al perder su capacidad de sostenerse en pie y caminar, el deportista pensó que no podría volver a participar en otra de sus pasiones: la Feria de las Flores. “A mí me asustaba mucho no volver a cargar una silleta”, reveló

En años anteriores, Juan David había ganado en la categoría junior, y había quedado en cuarto lugar del Desfile de Silleteros 2019, en la categoría artística. “Hay una oportunidad de seguir adelante, de adaptarnos a las situaciones que nos ponga la vida. Por eso quiero agradecer, principalmente, a mi familia, a los amigos. Yo me acuerdo cuando estaba en el hospital, luchando por salir adelante, es una lucha cuando te dice el médico que vas a quedar en silla de ruedas para toda tu vida. A mí me asustaba mucho no volver a cargar una silleta, pero decidí emprender la inclusión”, manifestó el silletero en medio de homenaje que se hizo en su honor.

“¿Qué tal esta hermosa silleta? Juan David Gallego nos demuestra que no hay límites para la creatividad y para homenajear a nuestras tradiciones”, se lee en la publicación hecha por la Alcaldía de Medellín en sus redes sociales.

Daniel Quintero





Seguir leyendo: