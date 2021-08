Foto | Como “empanadas”: Así le quedan los pies a Laura Tobón luego de las grabaciones de ‘La Voz Kids’

Imagen: Instagram @Laura_Tobon

Una de las figuras que más ha llamado la atención en la nueva temporada de ‘La Voz Kids’ es Laura Tobón; aunque ya era una cara conocida por ediciones anteriores, llaman la atención muchos aspectos de la presentadora y que decenas de televidentes manifiestan a través de redes sociales, como la empatía que tiene con los pequeños talentos y sus familias, llorando incluso en varias ocasiones cuando unos quedan eliminados, o cuando los jurados se giran en señal de que quieren al concursante en sus equipos.

No es secreto para nadie que las jornadas de grabación del concurso suelen ser extenuantes, tanto por los cuidados de bioseguridad que se deben tener, como por el tiempo que duren las presentaciones y, en general, el montaje de los capítulos.

Una prueba de lo largos que pueden ser esos días es el testimonio de la misma Laura Tobón, quien a través de su cuenta de Instagram mostró cómo quedan sus pies luego de un día rutinario, el cual incluye hacer ejercicio, compartir con su familia y las grabaciones del ‘reality show’, además de una serie de ‘drenajes linfáticos prenatales’ pues cabe mencionar que actualmente está embarazada.

En varias ocasiones, la presentadora bogotana ha mencionado que le quedan como ‘empanaditas’ después de las prolongadas sesiones.

“Me he hecho ya varios masajes porque, ¿se acuerdan de las empanaditas de pies que les he mostrado últimamente? Pues tengo que estar juiciosa drenando para no tener una acumulación de líquidos en mi cuerpo, que me ha pasado un montón”, relató en su perfil de Instagram mientras se dirigía a una de aquellas terapias.

Momentos después, compartió en sus historias una foto de sus pies, resaltando que “Es impresionante la retención de líquido en embarazo pero para eso: tomar agua, subir los pies en la noche”. De igual forma, escribió que dichos masajes prenatales la han ayudado mucho. También agradeció a todos los seguidores que se han preocupado por su estado de salud brindándole consejos para llevar de la mano su embarazo y el papel que ejecuta en ‘La Voz Kids’.

En días pasados, la presentadora contó también en su Instagram cómo ha sido su proceso de embarazo y los cambios corporales que ha tenido.

“Bueno, amores. Esta es mi panza con 21 semanas y como muchos me estaban preguntando cómo estaba creciendo y no se imaginan el cambio del cuerpo todos los días ¡Es impresionante! Así vamos con Lucca ¡y lo que falta!”, dijo luego de compartir con sus más de tres millones de seguidores un collage donde se evidencia el aumento de su panza por la gestación. Valga recordar que, como sufre de ovarios poliquísticos, existía una amplia probabilidad de que no fuera mamá.

“No sé si recuerdan que a mí hace unos dos años me tuvieron que llevar casi que de urgencias a operarme de un quiste muy grande que tenía en un ovario. El quiste medía como una pelota de tenis, era súper grande y toda la vida mi ginecólogo me dijo que tenía que cuidarme porque era probable que mi fertilidad estaría en problemas”, mencionó en diálogo con el programa ‘La Red’ sobre esta patología.

