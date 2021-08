Familias de niños abusados en institución de Medellín piden atención pedagógica en casa

Denuncian que 14 niños menores de cinco años fueron abusados en jardín infantil en Medellín.

Ha pasado poco más de un mes desde que se hicieron públicas las denuncias de padres de familia que manifestaron que sus hijos, niños y niñas, habían sido víctimas de abusos sexuales en el Centro Infantil Exploradores B del barrio Santa Cruz, en Medellín. El programa Buen Comienzo designó a Comuniquémonos, con más de 20 años de experiencia, como el nuevo operador encargado para reanudar las actividades presenciales de los menores de edad, hace algunas semanas, sin embargo, recientemente, los padres de los menores denunciaron, en esta ocasión, que sus hijos no han recibido “un trato especial de atención en sus residencias” con profesionales expertos en circunstancias como las que atraviesan las familias y los menores víctimas de abuso.

“El apoyo nos lo iba a brindar Buen Comienzo, el primer operador, pero hasta ahora nada (...) Nosotros exigimos unas garantías que no se han dado; dijeron que acompañarían a nuestros hijos en la casa y esto no ha pasado”, comentaron dos padres de familia cuyas identidades fueron establecidas por Caracol Radio como la señora Diana y el señor Arboleda. En testimonios recopilados por esa emisora, ambos recalcaron que no estaban recibiendo soluciones y que, por el contrario, desde las directivas de la institución académica se les está proponiendo que envíen a sus hijos a estudiar, aún y cuando, según ellos, no hay garantías.

Las peticiones de los familiares de los niños, víctimas de violencia sexual, quedaron plasmadas en un comunicado entregado a los medios de comunicación por parte de Esteban Gómez, abogado que representa a las familias de los menores de edad. El experto detalló que los niños, en efecto, han recibido beneficios de un paquete alimentario y participan en el programa denominado como Jugar para Sanar, sin embargo, no tienen el componente pedagógico en casa, según el, porque los padres no quieren enviarlos a la nueva sede.

“Los niños fueron víctimas de estos actos en un centro infantil y esto resquebrajó la confianza de los padres con el programa y los operadores. Pretender que, a un mes y medio de los hechos, los papás envíen sus hijos a una jornada, no está contemplado desde ningún punto de vista por las familias”, señaló el abogado que, a su vez, calificó de ’tibias’ las medidas que se han desarrollado sobre el caso de los menores.

El director encargado de la Unidad Administrativa de Buen Comienzo, Hugo Díaz, en una entrevista en respuesta a las denuncias de las familias, habló con la misma emisora que hizo públicos los alegatos de los padres de los niños, y aseguró, por el contrario, que la Alcaldía sí ha brindado el acompañamiento requerido. “Al principio no es fácil y entendemos la angustia de las madres de familia, pero hemos hecho un ejercicio de escucha, de retroalimentación y se hicieron varios encuentros con el personal psicosocial y lúdico”, destacó.

En cifras, de acuerdo con lo divulgado por los entes de control, hasta el momento, se han ofrecido 126 acompañamientos con las familias del barrio Santa Cruz, que han incluido lo que dijo el abogado: paquetes alimentarios. Así mismo, se ha promovido el avance de actividades relacionadas con resolución de conflictos, pautas de crianza y manejo del tiempo libre.

En las aclaraciones, el directivo aseguró que nadie, desde la institución, está obligando a los padres a que envíen a sus hijos al jardín, por lo que la acusación no sería del todo cierta, según él. “Nosotros no estamos forzando a los niños a volver al jardín y si estamos hablando de uniformes es porque los mismos padres de familia dijeron en una reunión que bonito fuera que tuvieran uno, pero no se está forzando a nadie a volver”, dijo Díaz quien, además, comentó que desde la institución se están haciendo los esfuerzos necesarios para prestar la atención necesaria a cada una de las familias, de manera ‘diferencial’.

Durante la semana pasada, un juez negó la libertad a Ismael Darío Lopera, alias Manolo, acusado del abuso sexual a varios niños que asistían al plantel de Pequeños Exploradores B de Buen Comienzo, en el barrio Santa Cruz, en Medellín. La apelación de la defensa del señalado abusador buscaba que este continuará su proceso judicial en libertad, y que saliera de la cárcel de Valledupar, en donde permanece recluido, en un pabellón especial. El juez 26 penal del circuito de Medellín declaró desierto el recurso de apelación.

Esteban Gómez, respecto a ello, explicó que la defensa de Manolo no tiene argumentos suficientes para demostrar supuestas inconsistencias en la decisión del primer juez. “Quedó en firme la medida de aseguramiento que había sido dictada inicialmente por el juez de control de garantías, porque la defensa no argumentó en debida forma aclarar los puntos específicos sobre los cuales la juez de control de garantías, según la defensa, había faltado a unos requisitos legales”, enfatizó.

