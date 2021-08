‘Choque de trenes’: El reencuentro entre el futbolista Adolfo Valencia y su hijo después de años de mala relación familiar

En 2018, el futbolista José Adolfo Valencia mencionó al programa ‘La Red’ que la relación con su padre, el icónico exdelantero de la selección Colombia ‘Tren’ Valencia, era muy disfuncional, llegando incluso a decir que solamente se veían una vez cada año.

“La verdad, el apoyo directo que siempre tuve fue el de mi madre, desde chico la verdad siempre esperé que fuera diferente… no sé, como tener unas vacaciones con él, compartir en ambientes con él, pero no fue así”, refiriéndose al fragmentado vínculo con su papá, enfatizando nuevamente en el apoyo de su mamá. “Mi madre era la que me daba pa’ los guayos, no me da pena decirlo”.

En aquel entonces, el vallecaucano que pasó por equipos como Independiente Santa Fe, América de Cali, Bayern Múnich entre otros, se defendió de las declaraciones por su hijo, aseverando que “eso es como meterme una puñalada. Como dice Maradona, me están apuñalando por atrás”.

“Entonces yo cuando veo una persona de estas, floja, que habla de como lo criaron a él, a él nunca lo criaron como me criaron a mí (…) La idea es que se saque ese rencor y sea bueno conmigo así como yo fui con él”, sugirió también el bonaverense. Después de eso, las vidas de padre e hijo tomaron rumbos distintos, hasta ahora.

El ‘trencito’, quien actualmente juega como delantero en el Deportivo Pereira, tomó la iniciativa de limar asperezas con su padre; viajó hasta Jamundí (Valle del Cauca) a organizar un almuerzo, que sería el motivo principal del reencuentro. “No me veo con él hace aproximadamente unos (sic) cuatro o cinco años, entonces va a ser muy bonito, muy especial”, dijo el joven; entretanto que su padre viajó desde Buenaventura por carretera para verse con su hijo.

Durante dicha comida, el ‘Tren’ conoció a sus nietos, hablaron de temas deportivos y aprovecharon para reconciliarse con un abrazo.

“El deseo es seguir compartiendo con mi hijo después de lo que pasó… La vida es de uno reflexionar, uno decir ‘esto sí se puede o no se puede hacer’ y se tocó un tema donde se unieron ambas partes, donde nosotros ya nos reunimos, hablamos como personas civilizadas porque así tiene que ser”, dijo el ‘tren’ quien aprovechó también para expresar a aquel programa que “la vida es de errores y ya, aclaramos los puntos y estamos contentos”.

Además, dijo que no había rencores por lo mencionado en el pasado. “Yo he sido siempre alegre… nosotros no podemos estar en este tema porque todo esto es malas energías para los dos y yo lo que él quiero es que siga su camino”.

Por su parte, el ‘trencito’, puntualizó en que “me siento muy orgulloso de él -su papá- y la idea es que él aproveche al máximo mis hijos y aprovechar ese tiempo que quizás no lo tuvimos antes por dos o tres detalles de falta de comunicación, porque todo es comunicación, no fue nada más”, aclarando además que “Ahora yo creo que el tema está muchísimo mejor, por eso hice la invitación acá a mi casa, como para generar una verdadera confianza y demostrar de mi parte que lo que quiero es todo positivo (sic)”.

Cabe mencionar qu,e la carrera del ‘trencito’ ha incluido su paso por clubes como Olimpo de Bahía Blanca, Rosario Central e Independiente (Argentina); Santa Fe, Once Caldas y Deportivo Pereira (Colombia), Delfín del Ecuador y Feirense del fútbol portugués, entre otros.

