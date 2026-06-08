Néstor Lorenzo se refirió al estado físico de Luis Díaz, tras las duras entradas contra Jordania: “Nos asustamos”

Luis Díaz jugó 45 minutos y tendrá 10 días de recuperación hasta el partido de la fecha 1 ante Uzbekistán - crédito FCF

Néstor Lorenzo transmitió calma sobre Luis Díaz después del triunfo de Colombia por 2-0 ante Jordania en San Diego, el último amistoso antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El entrenador afirmó que el delantero “está bien” tras los golpes que recibió a nueve días del debut, frente a Uzbekistán, el 17 de junio, en el estadio de la Ciudad de México.

La selección permanecerá entrenando en San Diego hasta el 10 de junio y luego viajará a Guadalajara, donde instalará su base durante la fase de grupos. Lorenzo explicó, además, que Uzbekistán tiene rasgos “similares” a Jordania en lo competitivo, lo físico y lo táctico.

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La respuesta directa sobre el estado del atacante fue del propio seleccionador en la rueda de prensa posterior al partido: “Está bien. Nos asustamos con un par de caídas que tuvo, sobre todo porque la cancha también estaba como dura, resbalosa, y tuvimos precaución. Pero está bien, gracias a Dios”.

Luis Díaz marcó gol en la victoria de Colombia contra Costa Rica en la despedida de la selección en Bogotá - crédito Lina Gasca/Colprensa

Lucho fue sustituido al minuto 45 para darle ingreso a Jaminton Campaz en el duelo que permitió a Néstor Lorenzo hacer un ensayo de las condiciones de juego que le planteará Uzbekistán en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Luis Díaz superó los 3.600 minutos jugados con Bayern Munich en la temporada y estableció su mayor carga de juego en Europa. El guajiro acumula 45 partidos en la campaña y fue titular en 42. Sus únicas ausencias sin minutos se dieron por suspensión: dos encuentros en la Uefa Champions League y uno en la liga alemana.

El colombiano dejó atrás su marca anterior de 3.596 minutos en la temporada 2023-24 con Liverpool, repartidos en 51 partidos, según el mismo medio. En la actual campaña, Díaz suma 25 goles y 17 asistencias, su mejor registro personal.

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Néstor Lorenzo actualizó el estado médico de Jhon Córdoba y habló de Gustavo Puerta

Gustavo Puerta pudo ganarse la titular sobre Richard Ríos en los partidos contra Costa Rica y Jordania - crédito FCF

Uno de los focos de la conferencia fue el estado físico de Jhon Córdoba. Sobre el delantero, Lorenzo señaló: “La evolución va muy bien, queríamos darle minutos al Cucho y a Luis y no arriesgarlo. Día a día va progresando muy bien”.

El seleccionador también se refirió a la titularidad de Gustavo Puerta y dejó abierta la competencia interna dentro de la lista de 26 futbolistas. “Cualquiera de los 26 que están puede aparecer como titular en cualquier momento, son jugadores de mucha categoría que ya tienen partidos encima. Él es uno de los más chicos, pero ya lo venimos siguiendo desde la Sub 20. Es un jugador que está en un buen nivel”, explicó a los medios de comunicación.

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En el plano táctico, Lorenzo explicó cómo piensa la ubicación de James Rodríguez dentro del sistema: “Es bueno juntar jugadores de buen pie, pero esos jugadores deben ocupar distintos espacios. Si se amontonan, somos susceptibles a la presión del rival, la idea es juntar buenos jugadores y que ocupen distintos espacios por fuera y por dentro. James no va a jugar de extremo, pero puede iniciar desde esa posición como también lo puede hacer Juanfer o Carrascal. Cuando juega Jhon Arias es más extremo, que llega a profundidad al fondo para centrar, pero tenemos otro tipo de características que las podemos aprovechar”.

James Rodríguez mostró avances en su recuperación física de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Consultado sobre lo que debe ajustar el equipo para el debut en el Mundial, el entrenador explicó que el trabajo mantiene una línea estable: “Las características del equipo y de los jugadores hace que uno trabaje siempre las mismas cosas. Mejorar al jugador dentro del equipo, así que estamos trabajando mucho en el tema de la recuperación, de la presión tras pérdida, la presión en bloque medio. Las combinaciones en ataque son varias, tenemos muchas variantes”.

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Lorenzo además habló de la experiencia de competir en Estados Unidos y de las particularidades logísticas del torneo: “Vinimos en la Copa América del 2016, fuimos terceros. Es un campeonato muy particular, con tres países, distancias largas, muchos equipos, mucha gente... creo que con la logística vamos a estar a la altura de cada circunstancia”.