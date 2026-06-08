Yina Calderón habría insinuado que Karina García está embarazada: la paisa no ha confirmado nada hasta el momento

La empresaria de fajas hizo la revelación en medio de una transmisión en vivo - crédito @yinacalderontv/TikTok

Una respuesta con una sola palabra de Yina Calderón en los comentarios de una publicación de Karina García, desató una ola de especulaciones: un usuario le preguntó si las personas a las que había aludido en un en vivo eran su hermana Juliana Calderón y la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, y ella respondió “Confirmado”.

Esa reacción, breve y sin contexto adicional, fue interpretada por cientos de seguidores como una señal de que Karina estaría esperando su tercer hijo.

Todo había comenzado durante una transmisión en directo en la que Yina apareció con un malestar físico. “Ay, ay, tengo como náuseas”, dijo al inicio, y enseguida lanzó la pregunta: “¿Será que estoy embarazada?”.

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La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' dejó una publicación que despertó dudas en redes - crédito @catira.bonita6/TikTok

Acto seguido dejó en suspenso a quienes la veían: “O será que algún cercano, alguna cercana, alguna excompañera de reality”. La frase la cerró con su conocida muletilla: “Yina adivina y a la verdad le atina”.

En ese momento no reveló nombres. Sí había confirmado en días previos el embarazo de su hermana Juliana, una noticia que ya circulaba en redes durante los últimos días.

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La interacción se viralizó de inmediato. Los usuarios comenzaron a vincular ese comentario con Karina García, exparticipante de reality y creadora de contenido, quien ya es madre de dos hijos: Isabella Vargas, de 18 años, y Valentino (6 años).

La versión sobre la salida de Karina García del programa fue difundida por la emisora Los 40 Colombia y generó revuelo en redes sociales y medios digitales - crédito cortesía Canal RCN

No es la primera vez que Yina anticipa un embarazo en la farándula colombiana antes de que la protagonista lo anuncie. La empresaria de fajas fue la encargada de revelar el embarazo de Lina Tejeiro y el de Aida Victoria Merlano, antes de que la barranquillera confirmara.

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Hasta la fecha, Karina García no se ha referido públicamente al rumor. No ha confirmado ni desmentido que esté esperando un bebé, por lo que la información se mantiene en el terreno de la especulación, sostenida únicamente por la respuesta de Yina en sus redes sociales.

Los seguidores de ambas influenciadoras permanecen atentos a cualquier pronunciamiento que permita aclarar la situación: “Queremos saber si realmente seremos tíos”; “Si está embarazada se ve mucho más linda”; “Veo como una barriguita por ahí asomándose en ese vestido”, entre otros.

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Yina Calderón se refirió al embarazo de su hermana

La confirmación del embarazo de Juliana Calderón, empresaria y creadora de contenido colombiana, generó una oleada de reacciones entre sus seguidores y familiares, marcando un nuevo capítulo en la vida de la familia Calderón.

Un ramo de flores y una carta emotiva enviada por Yina Calderón acompañaron los primeros mensajes públicos sobre la maternidad de Juliana - crédito @lareddelosfamosos/ Instagram

La noticia, que finalizó semanas de rumores y especulaciones en redes sociales, se difundió inicialmente a través de una publicación en WhatsApp de su hermana Yina Calderón, para luego ser ratificada por mensajes de alegría de otras integrantes de la familia como Leonela Calderón.

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El anuncio sorprendió tanto a la audiencia como a la propia Yina, quien en una transmisión en vivo admitió que la noticia la tomó desprevenida y expresó su entusiasmo por convertirse nuevamente en tía.

La familia celebró la llegada del futuro bebé con obsequios, arreglos florales y palabras de aliento, entre las que destacó un mensaje de Yina, en el que elogió la fortaleza de Juliana y le aseguró: “Recuerda que no estás sola; siempre contarás conmigo”.

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La hermana de Yina Calderón despertó dudas con fotografía embarazada - crédito @letengoelchisme/IG

Si bien Juliana Calderón compartió algunas imágenes y agradecimientos en sus redes, aún mantiene reserva sobre detalles como la identidad del padre del bebé, lo que ha incrementado la curiosidad de sus seguidores.

El embarazo llega tras una etapa personal difícil para la empresaria, marcada por la muerte en un accidente de tránsito de su expareja, Juan Manuel Rodríguez, hecho que motivó que Juliana optara por resguardar su vida sentimental del ojo público.

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