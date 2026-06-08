Colombia

Yina Calderón habría insinuado que Karina García está embarazada: la paisa no ha confirmado nada hasta el momento

La empresaria de fajas compartió con sus seguidores la versión que tiene sobre el embarazo de su compañera dentro del ‘reality’ y con la que tuvo varios enfrentamientos en competencia

Guardar
Google icon

La empresaria de fajas hizo la revelación en medio de una transmisión en vivo - crédito @yinacalderontv/TikTok

Una respuesta con una sola palabra de Yina Calderón en los comentarios de una publicación de Karina García, desató una ola de especulaciones: un usuario le preguntó si las personas a las que había aludido en un en vivo eran su hermana Juliana Calderón y la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, y ella respondió “Confirmado”.

Esa reacción, breve y sin contexto adicional, fue interpretada por cientos de seguidores como una señal de que Karina estaría esperando su tercer hijo.

Todo había comenzado durante una transmisión en directo en la que Yina apareció con un malestar físico. “Ay, ay, tengo como náuseas”, dijo al inicio, y enseguida lanzó la pregunta: “¿Será que estoy embarazada?”.

PUBLICIDAD

---
La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' dejó una publicación que despertó dudas en redes - crédito @catira.bonita6/TikTok

Acto seguido dejó en suspenso a quienes la veían: “O será que algún cercano, alguna cercana, alguna excompañera de reality. La frase la cerró con su conocida muletilla: “Yina adivina y a la verdad le atina”.

En ese momento no reveló nombres. Sí había confirmado en días previos el embarazo de su hermana Juliana, una noticia que ya circulaba en redes durante los últimos días.

PUBLICIDAD

La interacción se viralizó de inmediato. Los usuarios comenzaron a vincular ese comentario con Karina García, exparticipante de reality y creadora de contenido, quien ya es madre de dos hijos: Isabella Vargas, de 18 años, y Valentino (6 años).

La versión sobre la salida de Karina García del programa fue difundida por la emisora Los 40 Colombia y generó revuelo en redes sociales y medios digitales - crédito cortesía Canal RCN
La versión sobre la salida de Karina García del programa fue difundida por la emisora Los 40 Colombia y generó revuelo en redes sociales y medios digitales - crédito cortesía Canal RCN

No es la primera vez que Yina anticipa un embarazo en la farándula colombiana antes de que la protagonista lo anuncie. La empresaria de fajas fue la encargada de revelar el embarazo de Lina Tejeiro y el de Aida Victoria Merlano, antes de que la barranquillera confirmara.

Hasta la fecha, Karina García no se ha referido públicamente al rumor. No ha confirmado ni desmentido que esté esperando un bebé, por lo que la información se mantiene en el terreno de la especulación, sostenida únicamente por la respuesta de Yina en sus redes sociales.

Los seguidores de ambas influenciadoras permanecen atentos a cualquier pronunciamiento que permita aclarar la situación: “Queremos saber si realmente seremos tíos”; “Si está embarazada se ve mucho más linda”; “Veo como una barriguita por ahí asomándose en ese vestido”, entre otros.

Yina Calderón se refirió al embarazo de su hermana

La confirmación del embarazo de Juliana Calderón, empresaria y creadora de contenido colombiana, generó una oleada de reacciones entre sus seguidores y familiares, marcando un nuevo capítulo en la vida de la familia Calderón.

Un ramo de flores y una carta emotiva enviada por Yina Calderón acompañaron los primeros mensajes públicos sobre la maternidad de Juliana - crédito @lareddelosfamosos/ Instagram

La noticia, que finalizó semanas de rumores y especulaciones en redes sociales, se difundió inicialmente a través de una publicación en WhatsApp de su hermana Yina Calderón, para luego ser ratificada por mensajes de alegría de otras integrantes de la familia como Leonela Calderón.

El anuncio sorprendió tanto a la audiencia como a la propia Yina, quien en una transmisión en vivo admitió que la noticia la tomó desprevenida y expresó su entusiasmo por convertirse nuevamente en tía.

La familia celebró la llegada del futuro bebé con obsequios, arreglos florales y palabras de aliento, entre las que destacó un mensaje de Yina, en el que elogió la fortaleza de Juliana y le aseguró: “Recuerda que no estás sola; siempre contarás conmigo”.

---
La hermana de Yina Calderón despertó dudas con fotografía embarazada - crédito @letengoelchisme/IG

Si bien Juliana Calderón compartió algunas imágenes y agradecimientos en sus redes, aún mantiene reserva sobre detalles como la identidad del padre del bebé, lo que ha incrementado la curiosidad de sus seguidores.

El embarazo llega tras una etapa personal difícil para la empresaria, marcada por la muerte en un accidente de tránsito de su expareja, Juan Manuel Rodríguez, hecho que motivó que Juliana optara por resguardar su vida sentimental del ojo público.

Temas Relacionados

Yina CalderónKarina GarcíaEmbarazoLa casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Siete perros murieron tras un ataque de abejas durante trabajos eléctricos en Palmira, Valle del Cauca: vecinos exigen que Celsia pague los daños

El caso fue llevado ante la Personería municipal, mientras las familias piden reparación y el cubrimiento de costos en clínicas por los animales afectados

Siete perros murieron tras un ataque de abejas durante trabajos eléctricos en Palmira, Valle del Cauca: vecinos exigen que Celsia pague los daños

Hombre mostró la historia tras el bulto de monedas que logró ahorrar: “Me propuse a guardar el 10% de lo que ganaba”

El hombre que se gana la vida en los semáforos de Cúcuta, aseguró que todo se debe a la disciplina

Hombre mostró la historia tras el bulto de monedas que logró ahorrar: “Me propuse a guardar el 10% de lo que ganaba”

Hallaron sin vida al cuarto campesino secuestrado en Remedios, Antioquia, tras incursión de disidencias de las Farc

El operativo de rescate permitió ubicar a Efraín de Jesús Botero sin vida, mientras las autoridades investigan la responsabilidad del frente cuarto de las disidencias de las Farc en la violenta masacre

Hallaron sin vida al cuarto campesino secuestrado en Remedios, Antioquia, tras incursión de disidencias de las Farc

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Según Iván Cepeda Abelardo de la Espriella estaría planeando un autoatentado

El candidato del Pacto Histórico afirmó que con esto se estaría buscando influir en los resultados de las votaciones del 21 de junio

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Según Iván Cepeda Abelardo de la Espriella estaría planeando un autoatentado

Enrique Gómez afirmó que Abelardo de la Espriella reducirá apariciones públicas por seguridad de cara a la segunda vuelta presidencial

El líder de Salvación Nacional aseguró que el principal reto es resguardar la vida del candidato y advirtió sobre riesgos extremos que obligan a limitar los actos públicos del abogado

Enrique Gómez afirmó que Abelardo de la Espriella reducirá apariciones públicas por seguridad de cara a la segunda vuelta presidencial
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

ENTRETENIMIENTO

Verónica Alcocer reaccionó a la publicación de Antonella Petro y James Rodríguez: "Ese es el mensaje de amor"

Verónica Alcocer reaccionó a la publicación de Antonella Petro y James Rodríguez: "Ese es el mensaje de amor"

Alex Sam cayó en un retén ilegal: lo obligaron a cantar por horas mientras esperaban órdenes de qué hacer con él

Shakira y Belinda desatan furor tras filtrarse video en el ‘backstage’ del Mundial 2026

Tebi Bernal reveló si arregló o no su situación con Alejandra Salguero, su pareja, tras la final de ‘La casa de los famosos’

Emmanuel Esparza se casó en Villa de Leyva: ni el actor ni la novia aguantaron las lágrimas en la celebración

Deportes

Esta será la sede del partido de República Democrática del Congo vs. Chile tras la negativa de autoridades en España de acoger el partido

Esta será la sede del partido de República Democrática del Congo vs. Chile tras la negativa de autoridades en España de acoger el partido

Atlético Nacional vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido que decidirá al campeón del primer semestre en la Liga BetPlay 2026

Néstor Lorenzo se refirió al estado físico de Luis Díaz, tras las duras entradas contra Jordania: “Nos asustamos”

Así quedó la selección Colombia en el ránking FIFA tras la victoria a Jordania y previo al debut en la Copa Mundial 2026

Bus de Junior fue atacado con piedras, botellas y huevos en Medellín antes de la final contra Nacional