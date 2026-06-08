Colombia

La séptima División del Ejército rescató en Copacabana, Antioquia a dos menores que fueron reclutadas por las disidencias de las Farc

Al parecer, las menores eran trasladadas al Catatumbo donde serían entrenadas en artefacto explosivos

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El rescate de dos adolescentes en un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía impidió que las jóvenes, presuntamente reclutadas de forma ilegal por disidencias de las Farc, fueran trasladadas hacia la región del Catatumbo - crédito Ejercito_Div7 / X
El rescate de dos adolescentes en un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía impidió que las jóvenes, presuntamente reclutadas de forma ilegal por disidencias de las Farc, fueran trasladadas hacia la región del Catatumbo - crédito Ejercito_Div7 / X

El rescate de dos adolescentes en el sector del peaje El Trapiche, municipio de Copacabana, marcó un punto de inflexión en la lucha contra el reclutamiento ilegal de menores por parte de estructuras disidentes de las Farc.

Las autoridades intervinieron un vehículo de transporte público que partía del nordeste antioqueño, frustrando el traslado de las jóvenes hacia zonas bajo el control de grupos armados.

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El procedimiento fue ejecutado por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 y agentes del CTI, quienes, tras recibir información de inteligencia, interceptaron el vehículo antes de que dejara el área metropolitana.

“Sobre el sector del peaje El Trapiche, en el municipio de Copacabana, soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido n.7 del @COL_EJERCITO, en coordinación con el CTI de la @FiscaliaCol, lograron la recuperación de dos menores de edad, que habrían sido reclutadas de manera ilegal por integrantes del GAO residual Estructura 4”, se detalló en la cuenta oficial de la Séptima División del Ejército.

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El caso refuerza el llamado institucional para proteger a niños, niñas y adolescentes del reclutamiento forzado - crédito @Ejercito_Div7
El caso refuerza el llamado institucional para proteger a niños, niñas y adolescentes del reclutamiento forzado - crédito @Ejercito_Div7

Las adolescentes, de 16 y 17 años, quedaron bajo la protección de las autoridades competentes. Su traslado, según informes, inició en el sector de Mina Nueva, en Segovia. Allí, una habría sido reclutada; la otra, identificada como proveniente del departamento del Cesar. El destino final, de acuerdo con la información recopilada, era la región del Catatumbo, en Tibú, donde serían incorporadas a la Estructura 33 de las disidencias.

La intervención policial evitó que las menores fueran enviadas a áreas de influencia armada, donde, según las autoridades, su destino era integrarse a actividades de entrenamiento, incluidas tareas relacionadas con el uso de drones y explosivos.

“Con esta operación se logra evidenciar una vez más que los grupos terroristas que delinquen en la región continúan violando los derechos humanos e infringiendo las normas del derecho internacional humanitario, con la utilización de menores de edad en actividades al margen de la ley”, indicó la Séptima División del Ejército.

Datos de reclutamiento y zonas más afectadas

La intervención se dio en un contexto de alerta nacional por la vulneración de los derechos de la infancia en Colombia - crédito @Ejercito_Div7
La intervención se dio en un contexto de alerta nacional por la vulneración de los derechos de la infancia en Colombia - crédito @Ejercito_Div7

Durante los primeros cuatro meses de 2026, la Defensoría del Pueblo reportó 25 casos de reclutamiento de menores en Colombia. El monitoreo de la entidad reveló que este fenómeno se concentra en 10 departamentos, con Norte de Santander a la cabeza, donde se registraron diez casos. Antioquia reportó cuatro, Caquetá tres, mientras que Cauca tuvo dos. Boyacá, Guainía, Magdalena, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca sumaron un caso cada uno.

Esta práctica, considerada una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, sigue siendo motivo de alerta para las autoridades nacionales.

De acuerdo con la Defensoría, las disidencias lideradas por alias Calarcá aparecen como las principales responsables, involucradas en el 44% de los casos registrados. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) representa el 24%, mientras que otras disidencias sin identificar concentran el 12%.

Las estructuras lideradas por alias Iván Mordisco sumaron un 8%. El resto, equivalente al 4%, se atribuye a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Comandos de la Frontera y otros grupos sin identificar.

Un grupo de jóvenes y adultos se congrega bajo un techo de zinc en un entorno rural con montañas verdes. Un cartel blanco dice 'NO AL RECLUTAMIENTO FORZADO'.
La operación conjunta permitió recuperar a las menores antes de que fueran integradas a una estructura criminal - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado institucional y la situación regional

Las autoridades insisten en que la recuperación de las adolescentes representa un avance en el debilitamiento de las estructuras criminales que operan en el noroccidente del país. “La Séptima División del Ejército Nacional continuará con las operaciones sostenidas para seguir debilitando los grupos criminales que intentan afectar la seguridad y tranquilidad de los habitantes del noroccidente del país”, se reiteró en la comunicación oficial.

El caso, además, se suma a una serie de hechos violentos recientes atribuidos a disidencias en zonas rurales del nordeste antioqueño, lo que refuerza la preocupación institucional por la seguridad de la región. La Defensoría del Pueblo y entidades de protección han insistido en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante el reclutamiento.

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