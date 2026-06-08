Alex Sam cayó en un retén ilegal: lo obligaron a cantar por horas mientras esperaban órdenes de qué hacer con él

El cantante Alex Sam vivió momentos de panico en el Huila, cuando fue retenido por individuos que le hurtaron sus pertenencias y lo obligaron a cantar mientras decidían qué hacer con su cuerpo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae IA

Un retén de un grupo armado en una carretera hacia San Andrés (Huila) dejó al cantante de música popular Alex Sam sin una presentación, con pérdidas por 80 millones de pesos y bajo un miedo que, según relató al programa La red, lo llevó a pensar “hasta en la muerte” mientras esperaba durante tres horas la orden de cuál sería su destino.

El episodio implicó el robo de dinero y de equipos personales. También frustró un contrato por el que, según el artista, iba a recibir 25 millones de pesos, dinero que se perdió junto con el compromiso que tenía programado ese día.

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Sam contó al programa de variedades de Caracol Televisión que viajaba con su representante y su equipo de trabajo cuando hombres armados los detuvieron, les exigieron identificarse y explicar a dónde iban.

Cantante colombiano fue retenido en el Huila y contó que le arrebataron sus pertenencias - crédito @alexsamoficial/IG

“Averiguaron si era verdad, si era mentira”, dijo el cantante al medio, al describir un control en el que los hombres consultaban con sus superiores “qué hacer con nosotros, qué hacer con el carro, qué hacer con los equipos”.

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Qué contó sobre la retención

El artista precisó que no pudo identificar a qué estructura pertenecían quienes los interceptaron.

“No se sabía si eran paramilitares, guerrilla”, dijo Alex Sam al programa citado inicialmente, al reconstruir un tramo del viaje en el que, según su relato, quedó suspendida cualquier certeza sobre si seguirían su camino o serían retenidos por más tiempo.

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El artista relató los momentos de pánico que atravesó cuando fue retenido contra su voluntad - crédito @alexsamoficial/IG

Durante la retención, el cantante dijo que tuvo que interpretar tres canciones mientras los hombres armados esperaban instrucciones. “Les tuve que cantar como tres canciones, mientras les daban la orden a ellos de qué hacer con nosotros”, agregó el artista.

Ese tramo de la espera fue, según su testimonio, el momento de mayor angustia. “Todo fue muy difícil en el momento, porque uno no sabe qué le puede esperar. Si se lo lleven, si lo retengan varios días. Uno piensa hasta en la muerte”, dijo al medio.

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Alex Sam relató que la retención duró cerca de tres horas. En ese lapso, explicó, él y quienes lo acompañaban pensaron en sus familias y en los planes que podían quedar truncos si la decisión de los captores era otra.

Por qué no denunció

Alex Sam lamentó la situación y temió por su integridad - crédito @alexsamoficial/IG

Tras recuperar la libertad, el artista aseguró que evaluó acudir a las autoridades, pero descartó esa posibilidad. “Nosotros pensamos en denunciar, ¿sí? Pero no lo hicimos”, contó Alex Sam a La red.

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La razón, según explicó, fue el temor a nuevas amenazas. “No lo hicimos porque, por miedo. Por miedo a represalias de pronto contra nosotros”, señaló al medio, después de enumerar el dinero, los equipos y la presentación que perdió ese día.

Cómo cambió su forma de trabajar

El cantante sostuvo que el hecho dejó efectos más allá de lo material. “Psicológicamente queda mal. Queda mal y queda con muchas dudas”, agregó.

El artista agregó que la inseguridad en el país está desborada - crédito @alexsamoficial/IG

A partir de ese episodio, agregó, su equipo extremó las verificaciones antes de aceptar una contratación. “Nosotros averiguamos primero quién es el empresario que nos está llamando, qué tipo de zona es”, explicó al medio, al señalar que ahora son “más rigurosos” porque en algunos casos aparecen intermediarios en las negociaciones.

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“Ahorita la inseguridad en el país está complicada y la vida vale más que el dinero”, concluyó Alex Sam al programa citado.

Las reacciones en la publicación del programa de variedades no tardaron en aparecer: “La inseguridad está desbordada”; “Lo que tienen que enfrentar las poblaciones lejos de Bogotá”; “Mucha fortaleza para afrontar este difícil momento!!”; “Afortunadamente no pasó a mayores y todo está bien querido Alex”; “Todo saldrá bien de aquí en adelante2, entre otros más.

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