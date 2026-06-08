Verónica Alcocer reaccionó a la publicación de Antonella Petro y James Rodríguez: "Ese es el mensaje de amor"

Verónica Alcocer respaldó a su hija Antonella en polémica con James Rodríguez - crédito Presidencia/Facebook

James Rodríguez le respondió a Antonella Petro tras la despedida oficial de la Selección Colombia rumbo al Mundial de 2026. La joven publicó parte de la conversación y mostró una promesa del capitán: “Tomarnos una foto y regalarte una camiseta de la Selección Colombia”.

“Los ojos se me iluminaron. Eres mi ídolo, mi referente, por ti empecé a jugar fútbol y cuando me diste la mano, por dentro, aunque no pareciera por fuera, sí colapsé un poco”, fue otro de los fragmentos que destacaron en la publicación que dedicó la hija menor del presidente Gustavo Petro al 10 de la selección.

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Las imágenes del saludo entre ambos circularon en redes sociales después del evento y generaron comentarios cuando Antonella compartió que, tras enviarle sus buenos deseos a la Tricolor, el futbolista le contestó y le planteó hacerle llegar el obsequio.

crédito @anto_petro_alcocer/IG

En su respuesta, el futbolista escribió: “Antonella, esa foto va! Adicional cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar? Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial.... Nos vemos pronto (sic)”.

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Los mensajes públicos de Verónica Alcocer

A esa cadena de reacciones se sumó Verónica Alcocer, madre de Antonella, con un mensaje público a su hija: “Eres una mensajera de la reconciliación que tanto necesitamos. Estoy muy orgullosa de ser tu mamá. Gracias, hija”.

Alcocer también dejó otro comentario en la publicación vinculada al mensaje de apoyo que Antonella le envió al mediocampista: “Vida mía. Ese es el mensaje de amor y unidad que nos merecemos todos los colombianos, te amo. Que vivas tú y que viva nuestra maravillosa selección Colombia”.

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Verónica Alcocer reaccionó a la polémica entre James Rodríguez y su hija Antonella - crédito @veronicaalcocerg/IG

Mensajes como: “Esa es la respuesta Verónica”; “En estos tiempos, una menor no puede ser la culpable de los malos manejos de su papá” o “El fútbol no debe estar en medio de las polémicas políticas”, son solo algunos de los que han llamado la atención en la publicación de Alcocer.

La respuesta de Andrea Petro a la polémica entre el futbolista y su hermana

En respuesta al incidente, Andrea Petro alzó la voz a través de su cuenta de Instagram. Defendió a su hermana y cuestionó duramente el comportamiento del mediocampista, señalando:

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“La actitud que James Rodríguez tuvo ayer con mi hermana representa sencillamente el tipo de persona que es”. Añadió que, como figura pública y padre, el jugador debería entender el impacto emocional que puede tener una situación semejante.

Andrea Petro también expresó que quienes portan la camiseta de la selección nacional tienen la responsabilidad de representar a todo el país, más allá de afinidades políticas. Afirmó que “no es digno de llevar esa camiseta” quien no logra superar esas diferencias.

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Andrea Petro aseguró que quienes representan al país deben actuar por encima de diferencias políticas y personales - crédito @andreapetro/Instagram

La empresaria consideró que, como mínimo, el futbolista debía pedir disculpas. Mencionó que la situación expuso públicamente a una menor de edad ajena a los debates políticos de su familia. Mientras tanto, la controversia sigue generando reacciones y comentarios en las redes sociales, donde el episodio continúa sumando reproducciones y manteniendo el debate abierto.

El hecho que generó toda la polémica ocurrió en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, durante la ceremonia en la que el presidente entregó el Pabellón Nacional al combinado dirigido por Néstor Lorenzo. Antonella Petro, de 17 años, permaneció junto a su padre en la tarima principal y participó en el saludo a los jugadores.

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Las cámaras captaron el momento en que, tras preguntar a James Rodríguez si podían tomarse una foto, no obtuvo respuesta y su expresión cambió visiblemente dejando su rostro entristecido por no haber obtenido respuesta de su futbolista favorito.