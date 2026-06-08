Masacre número 63 en Colombia: 3 personas fueron halladas sin vida en zona rural de Norte de Santander

Tres hombres fueron hallados sin vida en corregimiento de Norte de Santander - @OlguinMayorgaP/X

Tres cuerpos con signos de violencia fueron hallados en la madrugada del 8 de junio de 2026 en la vereda Agua Clara, zona rural de San José de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Los cadáveres se encontraban sobre la vía que conecta el municipio con Puerto Santander.

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de las víctimas; sin embargo, una funeraria local realizó el levantamiento correspondiente, según información difundida por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

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Este episodio representa la masacre número 63 registrada en Colombia durante 2026, una cifra que refleja el aumento de hechos violentos en distintas regiones del país. Aunque las autoridades aún no han entregado detalles sobre los responsables, la presencia de diferentes estructuras armadas ilegales en el área mantiene en alerta a las comunidades rurales y urbanas de la zona de frontera.

La Defensoría del Pueblo ha emitido la alerta temprana AT 013/25, en la que incluye a San José de Cúcuta en un listado de municipios bajo permanente riesgo.

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Indepaz alertó sobre incremento de masacres, autoridades investigan triple homicidio en Agua Clara - crédito @Indepaz/X

El pronunciamiento advirtió sobre la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal ejercidas por grupos armados, lo que genera violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de la población. Asimismo, la AT 027/24 advierte sobre la presencia de prácticas como amenazas, homicidios selectivos, “limpieza social” y restricciones a la movilidad, así como riesgos de reclutamiento forzado y extorsión.

En la región actúan diversas agrupaciones armadas, entre ellas el Clan del Golfo (EGC), el ELN, el Frente 33 Bloque Magdalena Medio, los Rastrojos, Los Pelusos y bandas de carácter local. El control territorial y los enfrentamientos frecuentes entre estas organizaciones han mantenido en constante tensión a los habitantes.

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Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han exigido la intervención de las autoridades para frenar la escalada de violencia y garantizar asistencia a las familias afectadas en el nororiente del país.

Tensión en la frontera: encontraron cadáveres con signos de violencia en vía hacia Puerto Santander - crédito Policía Nacional

Según información de Caracol Radio, la comunidad localizó otros dos cuerpos más, con impactos de bala, cerca del primer hallazgo. Aunque se presume conexión entre ambos sucesos, no existe confirmación oficial de las autoridades.

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Hasta el momento, se ignora la identidad de las personas y las causas del crimen, que reitera el clima de inseguridad en la zona rural de Cúcuta.

Esto dijo Corpades sobre los tres muertos en Cúcuta: “Los cuerpos fueron encontrados sobre pastizales”

Tres hombres fueron asesinados en la madrugada del lunes 8 de junio en la zona rural del corregimiento Agua Clara, sobre la vía que conecta Cúcuta con Puerto Santander en el departamento de Norte de Santander.

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El hecho, reportado como la masacre número 63 en lo que va de 2026, fue denunciado por la organización Corpades a través de un mensaje en la red social X.

De acuerdo con Caracol Radio, los cuerpos fueron hallados por habitantes del sector en los pastizales junto a la carretera. Las víctimas vestían jeans y camisetas en tonos beige y negro. Las circunstancias exactas del crimen y la identidad de los fallecidos permanecen sin esclarecer por parte de las autoridades competentes.

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Corpades destacó que “son dos masacres en menos de 48 horas en Colombia”, subrayando la gravedad del fenómeno de violencia colectiva que afecta distintas regiones del país. Líderes comunitarios señalaron que “la situación mantiene en alerta a la población rural”, ante el temor de nuevos hechos violentos.

Esto dijo Corpades sobre esta nueva masacre en Cúcuta - crédito @corpades/X

Masacre número 62: Cuatro muertos en Remedios, Antioquia

El 7 de junio de 2026, cuatro campesinos fueron retenidos durante una incursión armada en la vereda Las Camelias, de Remedios, Antioquia. El ataque, atribuido al Frente 4 del Embf de las disidencias de las Farc, dejó como saldo tres víctimas mortales y una cuarta encontrada posteriormente.

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Las personas fallecidas fueron identificadas como Efraín de Jesús Botero y Rocío Silva; la identidad de la otra pareja no ha sido determinada.

El hecho, reportado por Indepaz, constituye la masacre número 62 en lo que va del 2026 en Colombia. En la zona operan el Clan del Golfo, el ELN y varias bandas locales. La jurisdicción corresponde a la Séptima División del Ejército.

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