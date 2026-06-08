Colombia

El actor colombiano John Leguizamo habría develado su voto a la presidencia de Colombia mediante una publicación de Instagram

El posteo en la red social es un carrusel con la trayectoria política del candidato Iván Cepeda

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Un hombre, Leguizamo, sonríe mientras sostiene un voto en su mano. Al fondo, ondean banderas de Colombia, una multitud de personas y edificios coloniales con palmeras.
John Leguizamo reitera su postura crítica hacia las políticas migratorias de Estados Unidos y respalda públicamente a Iván Cepeda en la contienda presidencial colombiana - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La polarización en torno a la segunda vuelta presidencial en Colombia se intensificó tras un gesto inesperado de John Leguizamo, figura central del cine estadounidense y activista colombo-estadounidense.

El actor, conocido por su participación en más de 100 películas y su constante defensa de los derechos de la comunidad latina en Estados Unidos, decidió involucrarse de manera directa en la conversación política colombiana.

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A través de sus redes sociales, Leguizamo colaboró con un carrusel de la cuenta Mi voto vale Uk, donde se destacaba: “Ufff se imaginan si podemos lograr poner presidente filosofo y trabajador de derechos humanos? Eso sí nos daría orgullo de patria pero del bueno! A votar por Cepeda el 21 de Junio!”.

El mensaje de apoyo de John Leguizamo a través de redes sociales generó reacciones divididas entre sus seguidores - crédito mivotovaleuk y johnleguizamo / Instagram
El mensaje de apoyo de John Leguizamo a través de redes sociales generó reacciones divididas entre sus seguidores - crédito mivotovaleuk y johnleguizamo / Instagram

La publicación no solo llamo al voto, sino que también detalló el asesinato del senador Manuel Cepeda y el trabajo de su hijo, Iván Cepeda, con víctimas y en la búsqueda de justicia.

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Este respaldo público no pasó desapercibido. La reacción de los seguidores fue inmediata y dividida. Entre los comentarios se leía: “Wow... John... really... él es un guerrillero”, mientras que otras voces destacaban: “Siempre del lado correcto de la historia”, o incluso “Como ya no vives en Colombia ya no sabes de historia colombiana”. La polarización se hizo evidente con frases como “Un seguidor menos a este personaje” y, en contraste, “Siempre del lado correcto, honrado, honesto, respetado, pacífico de la historia”.

John Leguizamo y su activismo en Estados Unidos

La postura de Leguizamo frente a la política no es nueva. Desde hace años, el actor ha sido crítico de las políticas migratorias en Estados Unidos, particularmente de las decisiones tomadas bajo la administración de Donald Trump y las acciones del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).

La publicación destaca el recorrido de Iván Cepeda en la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica en Colombia - crédito mivotovaleuk y johnleguizamo / Instagram
La publicación destaca el recorrido de Iván Cepeda en la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica en Colombia - crédito mivotovaleuk y johnleguizamo / Instagram

Leguizamo ha expresado su rechazo en múltiples ocasiones y, a comienzos de 2026, intensificó su mensaje: “Si apoyas al ICE, deja de seguirme, no vengas a mis shows y no veas mis películas”, advirtió en un video titulado “Abolish ICE”. El mensaje dejó claro su límite ético y su disposición a perder seguidores antes que ceder en sus convicciones.

En el mismo sentido, el actor se ha manifestado contra las redadas masivas y el desmantelamiento de programas de diversidad, así como contra las declaraciones controvertidas del expresidente Trump sobre la comunidad latina. Su activismo lo ha convertido en una de las voces más visibles y persistentes en la defensa de los derechos de los migrantes.

Trayectoria y relevancia de John Leguizamo

John Leguizamo, nacido el 22 de julio de 1960 en Bogotá y criado en Queens, Nueva York, forjó su carrera en el Lee Strasberg Institute. Su versatilidad lo llevó a la fama internacional, no solo por su trabajo como actor, sino también como comediante, productor y escritor.

John Leguizamo - crédito Disney Plus
John Leguizamo ha construido una carrera destacada en Hollywood, combinando actuación, comedia y activismo social - crédito Disney Plus

Entre sus papeles más recordados figuran su participación en Carlito’s Way y Romeo + Juliet, así como su voz en la franquicia La era de hielo y su participación en la premiada película animada Encanto.

El año pasado, su interpretación de Pablo Escobar en “Dear Killer Nannies” fue ampliamente elogiada. A lo largo de su carrera, Leguizamo se ha destacado por su capacidad de conectar con el público latino y denunciar injusticias, lo que le ha ganado tanto admiradores como detractores.

Elecciones en Colombia

El respaldo de una figura internacional como Leguizamo ocurre en un momento clave para Colombia. Tras las elecciones del 31 de mayo, ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta, por lo que el país celebrará una segunda vuelta el próximo 21 de junio.

Allí se enfrentarán Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico y figura de izquierda, y Abelardo de la Espriella, abogado identificado con la ultraderecha.

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