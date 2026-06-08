Asesinato de Cristian Herrera: Universidad Autónoma de Bucaramanga rechaza el crimen y exige justicia por el periodista

El periodista Cristian Herrera, asesinado en Cúcuta, Norte de Santander - crédito @FLIP_org/X

El asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta (Norte de Santander) generó una ola de reacciones inmediatas en el ámbito académico y periodístico del país.

El comunicador fue interceptado y atacado a balazos por hombres armados cuando salía de la vivienda de unos familiares en el barrio Quinta Oriental, en las cercanías de la Universidad Francisco de Paula Santander.

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Testigos informaron a las autoridades que los agresores, que se movilizaban en motocicleta, dispararon en repetidas ocasiones tras abordar al periodista. Herrera perdió la vida en el lugar, lo que motivó conmoción y profundas muestras de rechazo en la ciudad y el departamento de Norte de Santander.

La noticia del crimen generó indignación en diversos sectores sociales y motivó un pronunciamiento de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab), institución de la que Herrera egresó como comunicador social. En un comunicado, la comunidad universitaria expresó su solidaridad con la familia del reportero y exigió justicia.

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La UNAB pidió al Estado colombiano reforzar las garantías de protección para los comunicadores y avanzar con celeridad en la investigación - crédito Unab

La universidad manifestó: “La Sala General de Corporados, los miembros de la Junta Directiva, su Presidente, el Rector, vicerrectores, la Secretaria General y Jurídica, directivos, profesores, empleados administrativos, estudiantes y toda la comunidad que hace parte de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), rechazan el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera Nariño, ocurrido este sábado 6 de junio en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander)”.

La declaración institucional también expuso preocupación por el riesgo que enfrentan quienes ejercen el periodismo en Colombia. Según el documento, el homicidio de un reportero “constituye un atentado contra la libertad de expresión, el derecho ciudadano a estar informado y los principios democráticos que sostienen nuestra sociedad”.

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El asesinato de Herrera se suma a una serie de ataques recientes contra comunicadores en regiones donde la cobertura de hechos judiciales y de orden público implica un alto grado de exposición y peligro. Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar quiénes participaron en el crimen y cuáles fueron sus motivaciones.

La declaración institucional también expuso preocupación por el riesgo que enfrentan quienes ejercen el periodismo en Colombia. Según el documento, el homicidio de un reportero “constituye un atentado contra la libertad de expresión, el derecho ciudadano a estar informado y los principios democráticos que sostienen nuestra sociedad”.

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Pronunciamiento de Indepaz por asesinato de periodista Cristian Herrera en Cúcuta - crédito @Indepaz/X

El asesinato de Herrera se suma a una serie de ataques recientes contra comunicadores en regiones donde la cobertura de hechos judiciales y de orden público implica un alto grado de exposición y peligro. Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar quiénes participaron en el crimen y cuáles fueron sus motivaciones.

La Unab instó a las autoridades colombianas a fortalecer los mecanismos de protección para los periodistas y exigió “adelantar con celeridad las investigaciones necesarias que sirvan para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y asegurar que este atentado, como tantos otros, no quede en la impunidad”.

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El comunicado destacó el compromiso de la universidad con la formación de comunicadores sociales y periodistas, y subrayó la trayectoria de Herrera: “Reconocemos en Cristian Hernando un ejemplo de valentía, compromiso con la verdad y servicio a la sociedad. Su trabajo denunciando hechos relacionados con corrupción y violencia en la región nororiental del país debe ser un faro que inspire a las nuevas generaciones de profesionales de la comunicación”.

En el mensaje de condolencias, la comunidad educativa expresó su acompañamiento a la esposa del periodista, Karla Gabriela Niño Claro, a sus hijos, Gabriela y Cristian, y a sus familiares, colegas y amigos, así como a la comunidad periodística de Norte de Santander, que enfrenta una pérdida irreparable.

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Cristian Herrera estaba con algunos familiares cuando fue abordado por un sicario que abrió fuego en su contra - crédito @60segundosco/X

Recompensa para dar con los responsables

El asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta movilizó a las autoridades de Norte de Santander, que han anunciado una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables. La medida refuerza el compromiso oficial con la protección de la libertad de prensa en la región.

El periodista fue atacado con arma de fuego en el barrio Quinta Oriental, cuando regresaba a su domicilio acompañado por su familia. El hecho ocurrió a plena luz del día, poco después de que Herrera concluyera compromisos laborales. A pesar del traslado inmediato a un centro hospitalario, perdió la vida por la gravedad de las heridas.

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El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, confirmó la cifra de la recompensa, aclarando que la suma proviene tanto de la Alcaldía de Cúcuta como de la Gobernación departamental. Quintero enfatizó que el objetivo es obtener datos que permitan “la captura de estas personas que cometieron este hecho lamentable con la libertad de prensa”.

Desde la Policía Metropolitana de Cúcuta se reiteró el monto de la recompensa y se subrayó la gravedad del hecho: “El homicidio del periodista Cristian Herrera no es un hecho más de sangre en la ciudad”. Las autoridades locales anunciaron el despliegue de todas las capacidades institucionales para localizar a los responsables del crimen.

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La Gobernación de Norte de Santander emitió un nuevo comunicado en el que se expresó el rechazo absoluto a la violencia, en particular hacia los profesionales de la información. El mensaje fue claro: “No pueden haber más violencia ni más muertos acá, especialmente en el gremio de los periodistas”.