Noche de terror en conjunto residencial de Cundinamarca: hombres armados retuvieron y asaltaron a dos familias

Residentes del conjunto ‘Entrelomas’, ubicado en la vía que conecta a Briceño y a Zipaquirá, vivieron momentos de pánico cuando fueron interceptados por hombres armados que entraron a sus hogares a robar. Las víctimas, específicamente, fueron dos familias que, en la noche de este viernes 21 de agosto, se vieron sometidas a actos de violencia y amenazas por parte de los delincuentes. Los ciudadanos fueron amordazados, amarrados, y asaltados. El conjunto residencial, de acuerdo con información revelada por Noticias RCN, está habitado por más de 150 familias.

El medio de comunicación reportó que los ladrones hacen parte de una banda que, en esa ocasión, envió a ocho personas, por lo menos, a asaltar aquel conjunto residencial. La casi decena de delincuentes irrumpió en dos hogares del conglomerado de casas y, mientras algunos de ellos amedrentaban a los habitantes, otros despojaban las viviendas de diferentes objetos de valor. Las víctimas el robo hablaron con el noticiero y comentaron que, a pesar de los filtros de seguridad a los que son sometidos los invitados o visitantes al lugar, los ladrones lograron burlar a la vigilancia de la propiedad privada.

“Fue una noche de terror, prácticamente”, dijo, ante los micrófonos del informativo, una de las víctimas, mientras mostraba las heridas que le habían dejado los objetos con los que lo amarraron. A su vez, una mujer, que también fue víctima de los hechos, detalló que los criminales estaban vestidos de negro, y que usaron guantes y pasamontañas, lo que no le permitió a ella, ni a las demás víctimas, identificar a los asaltantes. Todos los hombres estaban armados, según comentó ella.

El robo duró dos horas, según explicó la ciudadanía al periodista, y fue con amenazas que los hombres lograron llevarse varios objetos, incluso aquellos que estaban guardados bajo llave u otro método de seguridad extra.

“Me dijeron que si no les daba la clave de mis cuentas me iban a cortar los dedos” relató que hombre que calificó la noche como terrorífica y quien, también, aseguró que los delincuentes, además de amenazarlo con presuntos atentados en contra de él, le dijeron que si no ‘colaboraba’ con ellos iban a secuestrar a sus nietos.

“Así como entraron, salieron. Se llevaron todo (...) nadie les pregunto de dónde venían o para donde iban” cuenta el hombre que, en medio de su testimonio, compartió su inconformidad con el trabajo del equipo de seguridad de su hogar.

Mauricio Cárdenas, otro de ciudadanos que vive en ‘Entrelomas’, aseguró, en vocería de los habitantes del conjunto residencial, que estos hechos ahora son más comunes y que, lo peor de todo, cuenta él, es que además de la frecuencia con la que han venido ocurriendo actos como este, hay un aumento en el uso de la violencia por parte de los delincuentes, lo que pone en riesgo la integridad y la vida de las víctimas de este tipo de bandas criminales.

Ante este caso, y con las denuncias que hicieron los habitantes del sector sobre este más reciente asalto, la Sijín de la Policía de Cundinamarca dejó en claro que ya adelanta la respectiva investigación. Paralelo a ello, la Gobernación del departamento comentó que prepara una reunión entre alcaldes de municipios cercanos, para estudiar las formas en las que se va a garantizar la seguridad de los residentes de los conjuntos campestres que componen la zona.





