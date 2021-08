Afganos que lleguen a Colombia se quedarían en Bogotá, Barranquilla y Bolívar: Duque

Tras sostener una rueda de prensa en la que confirmó que Colombia estará prestando asilo a migrantes afganos que huyen del poder Talibán que acaba de tomarse su país, el presidente de la República Iván Duque habría ofrecido nueva información sobre las ciudades a las que serán enviadas, temporalmente, estas personas.

Al menos así lo reportó el sistema informativo de RCN Radio, que aseguró que el jefe de Estado habría advertido, durante su viaje de este viernes 20 de agosto a Barranquilla que el alcalde de esa ciudad, la de Bogotá (Claudia López) y el gobernador de Bolívar, le expresaron su disposición para darles asilo a los migrantes, que estarán de paso en el país mientras Estados Unidos les resuelve su situación migratoria.

En sus palabras:

“Hoy he recibido comunicación de varios alcaldes, aquí el alcalde de Barranquilla el señor Jaime Pumarejo me ha manifestado su interés, el gobernador de Bolívar el doctor Vicente Blel me ha manifestado el interés y la alcaldesa de Bogotá que también me llamó y ha manifestado su interés de colaborar, ¿y cómo se colabora? Buscando esas facilidades logísticas que como lo dije van a ser sufragadas por Estados Unidos”.