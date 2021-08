Confusión por la muerte del ‘gato mochilero’: se habla de un posible envenenamiento y de un ataque de perros

El gato mochilero

El pasado 16 de agosto, el viajero mochilero colombiano, Jhon Galvis, popular en redes sociales a causa de su particular compañera de viajes, Bella, un gato, entregó una trágica noticia a sus seguidores. De acuerdo con lo dicho por el hombre, en primera instancia, Bella había sido envenenado, lo cual le había generado la muerte momentos después.

Sin embargo, y a pesar de que varios medios de comunicación contaron la historia desde la perspectiva de un posible envenenamiento, fue el mismo Jhon, en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, quien aseguró que los medios se habían inventado esa información, pues, aunque inicialmente él pensó que esa había sido la causa de la muerte del felino, no había nada certero o comprobado, pues el cuerpo de Bella estaba bajo la disposición de un estudio forense.

Lo que cuenta Jhon es que, mientras se encontraba en Paraguay, con su gato, con quien viajaba siempre, el animal salió del lugar en el que estaban hospedando, en horas de la noche. Para Jhon el comportamiento de Bella no fue extraño, por lo que no sintió preocupación.

Fue hasta que llegó la mañana del día siguiente cuando Galvis sintió que algo malo había sucedido, pues Bella nunca volvió a casa. Galvis salió a buscar a su mascota, y en medio del proceso, se encontró con Bella, en un muy mal estado. Lo primero que pensó Jhon, al ver al felino inconsciente, era que se había tratado de una intoxicación provocada por una persona inescrupulosa.

Tras la muerte de Bella, y con los ánimos más tranquilos, otra hipótesis entró al panorama de las razones de la muerte del animal. Al parecer, el gato había entrado a un terreno baldío, en donde había sido víctima de un ataque por parte de un grupo de perros. Esta teoría fue expuesta por Galvis en su transmisión de Instagram, sin embargo, aseguró que, al igual que la teoría de envenenamiento, también era una razón que se encontraba en estudio debido a la reciente muerte del gato.

El Gato Mochilero

El caso siguió avanzando en las redes sociales del viajero, y luego de varias fotografías y videos en honor a Bella, el colombiano subió un video de una cámara de seguridad que, supuestamente, demostraba que se trataba de un ataque de perros, sin embargo, Galvis se mantiene incrédulo de esa versión.

“Aquí está el vídeo que se está utilizando para decir que fue un supuesto ataque de perros. Recalco que el vídeo me lo dieron a mi, y yo a la dirección de bienestar animal, como también recalco que los perros que se ve son los míos después de que yo salgo a recoger a Bella cuando le encontré, y no la jauría de perros que dicen que atacó a mi Bella criatura”, relató.

Luego de la publicación, Jhon explicó, desde el centro veterinario en el que atendieron a Bella, que estaba a punto de recibir los resultados de los estudios hechos sobre el gato. Desde la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, se reportó que en el cuerpo del animal no se había encontrado ningún tipo de sustancia tóxica, lo que evidenció que no se había tratado de un envenenamiento.

Aún y cuando se entregaron los resultados, y de que el mismo Jhon explicara que, en efecto, se había tratado de un ataque de perros, el perfil de Instagram del mochilero, hasta las horas más recientes, tiene publicaciones referentes a la muerte de Bella, en donde se niega lo que ya había explicado la entidad.

“Solo les recuerdo que en un estado de desesperación y tristeza un ser humano es vulnerable a manejos de otras personas, pero el amor de un padre animalero no falla (... ) yo no quiero su sucio dinero, ni que me pongan refugio, yo lo que quiero es limpiar mi nombre y la imagen de bella pues ustedes (ya sabemos quién) no fueron los que caminaron por 5 países con bella criatura al hombro. Justicia para Bella. No fue ataque de perro, fue veneno”.





Seguir leyendo: