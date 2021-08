“Algún día te contaré cómo has logrado cambiar vidas”: Carolina Cruz le dedica emotivas palabras a su hijo Salvador

Foto tomada de Instagram @CarolinaCruzOsorio

Esta semana, la modelo y presentadora Carolina Cruz celebro los primeros seis meses de vida de su hijo menor, Salvador. La corta vida del bebé, el segundo de la pareja conformada por la caleña y el actor Lincoln Palomeque, ha estado ante la vista del público desde el primer momento. El menor, al igual que Matías, su hermano mayor, se ha ganado el amor de los seguidores de la pareja, sin embargo, también ha generado preocupación entre los internautas que han identificado señales en el cuerpo del menor que son señal de que su salud no iba del todo bien. Cruz, de a pocos, ha hablado sobre los padecimientos del niño y, a su vez, ha entregado adelantos sobre su recuperación.

En la publicación en la que la actual presentadora del programa matutino del Canal Caracol, Día a Día, celebró el sexto mes de vida de Salvador, compartió una fotografía del niño recién nacido, cuando ella se encontraba en proceso de parto en el hospital. “Llegaste hace 6 meses, y aunque eres el más chiquito en edad, eres mi mayor maestro”, inició diciendo la modelo en su dedicatoria.

“No cambiaria nada, absolutamente nada de lo que he vivido y hemos vivido para tenerte hoy en mis brazos. Gracias por escogerme y darme el privilegio de ser tu mamá. Gracias por acercarme más y más a Dios, fortaleciendo mi fe”, continuó diciendo la también empresaria. Aunque no hay mayores detalles sobre la salud del menor, lo que ha comentado Carolina es que su hijo nació con tortícolis, una enfermedad que adquirió, explicó ella, a raíz de la mala posición en la que estuvo el niño mientras crecía en su útero. Este padecimiento hace que los músculos de su cuello se voltee o rote hacia un lado, esto sin contar que el tamaño de su cabeza es más grande del promedio.

“Gracias por llenarme de fuerza y demostrarme a mi misma que nada me queda grande. Gracias porque me has enseñado a valorar cada segundo de mi vida a tu lado, en familia. Te amo, hijo. Perdóname si en algún momento de tu vida no llegas a estar de acuerdo con algo que hice. Perdóname si desde el amor he tomado decisiones que en algún momento no te gusten. Eres mi Salvador de sueños. Te amo, hijo. Te amamos”, escribió la caleña en su publicación de Instagram.

El pequeño Salvador, a causa de su enfermedad, a tenido que ser sometido a diferentes terapias y, entre todos los ejercicios que ha tenido que hacer el niño, ha tenido que ser sometido también a usar cintas, con usos terapéuticos, en varias partes de su cuello. En los videos que publica la modelo en sus redes sociales, se ve como el menor hace algunas terapias para sostenerse por sí mismo, y ganar fuerzas en el tren superior de su cuerpo. El niño ha tenido que usar cintas de fines terapéuticos, y ha tenido que pasar pocos minutos en sillas individuales para lograr mantener la estabilidad.

“Soy la mamá más orgullosa. Algún día te contaré cómo has logrado cambiar vidas. Dios te bendiga y te siga llenando de la salud que ya tienes”, concluyó, haciendo particular énfasis en el final de su mensaje. Cruz se ha visto envuelta en discusiones y aclaraciones con algunos internautas que, sin saber la realidad de la situación de Salvador, han comentado sobre esta. Incluso, y todavía más difícil para Carolina, ha tenido que defenderse de aquellas personas que han llegado a hacer comentarios crueles o burlescos en contra del menor y su apariencia física.

“Para aclarar algunas dudas, esto no tiene que ver ni con mi edad, y mucho menos con la fertilización in vitro. 1 de cada 4 niños sufre de tortícolis gestacional, así como 1 de cada 5 niños sufre de pujo. Es importante cuando vayamos a comentar o dar una opinión, saber de qué hablamos y evitar que la ignorancia sobre ciertos temas nos jueguen un mal rato”, dijo Cruz en una de las tantas ocasiones en las que se ha defendido de algunos de sus seguidores.





