Colombia, por debajo de las 100 muertes por covid-19, este domingo 22 de agosto

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este domingo 22 de agosto, 2.640 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 53.475 pruebas de las cuales 29.390 son PCR y 24.085 de antígenos.

El informe también señala que 95 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 124.216 decesos a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 4.889.537 contagiados, de los cuales 32.310 son casos activos y 4.718.500 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con más casos reportados, Antioquia lidera con 608 contagiados, seguido Bogotá con 510 y en tercer lugar de Valle con 398.

Hay 943 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

Así va la vacunación en el país

El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que, hasta las 11:59 p. m. del 21 de agosto ya se habían aplicado en Colombia un total de 33.255.471 dosis de la vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 11.502.457 personas, mientras que 2.706.510 personas se han inmunizado con monodosis.

De igual manera, se detectó un aumento en el ritmo de vacunación, donde para el día se aplicaron un total de 249.891 dosis, de las cuales 46.307 corresponden a la segunda inyección mientras que otras 5.549 fueron monodosis.

Vacunación masiva, clave ante un eventual cuarto pico

Al liderar el Puesto de Mando Unificado (PMU) 98 desde Valledupar, Cesar, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, realizó una serie de anuncios y llamados a los actores del sistema de salud, de cara a los avances del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 y la eventualidad de un cuarto pico de la pandemia en el país.

En ese sentido, primero, recordó que está habilitada la vacunación para el grupo de 15 a 19 años, a partir de mañana con agendamiento; la posibilidad de una tercera dosis para población inmunosuprimida y con características específicas y un análisis del momento epidemiológico.

En cuanto al último punto, el ministro recordó que este momento es particular, pues hay una tendencia a la baja en reporte de casos y decesos; sin embargo, esto plantea desafíos para todos. Primero, mantener medidas de autocuidado y, segundo, mantener los ritmos de vacunación masiva, buscando población susceptible que no ha recibido su vacuna o que no ha completado los esquemas.

”Quiero llamar la atención a todos de que no se trata de un momento en el cual vamos a tener la desaparición del brote. Hay unos análisis del Instituto Nacional de Salud (INS) y el Minsalud, que consideran la eventualidad de un cuarto pico es real”, dijo el ministro.

Desde este punto de vista, y teniendo detectada la presencia de la variante Delta, que es de mayor transmisión, solo “con la vacunación masiva vamos a tener la posibilidad de reducir el impacto que pueda haber en mortalidad a consecuencia de la mayor transmisión”.

Por otra parte, el ministro manifestó que se ha venido analizando la recomendación del Comité Asesor y del Consenso de expertos, la cual apunta a extender el plazo de la segunda dosis de Moderna, pasándola a 12 semanas.

En ese sentido, dejó claro Ruiz Gómez, esta decisión aún no se ha tomado, sino que se le hizo la solicitud al Invima. “Es posible que ese anuncio se haga la próxima semana, de acuerdo con el concepto del Invima y estemos preparados para hacer el anuncio en territorios”.

Al finalizar el PMU, el ministro Ruiz Gómez destacó que a nivel internacional hay un debate en torno a la necesidad de aplicar el refuerzo; pero la visión colombiana siempre ha sido ética y cualquier decisión se toma con base en la evidencia.

”El CDC dice y reafirma lo que ha dicho OMS/OPS, en el sentido de que aún no hay evidencia concluyente de que se deba aplicar refuerzo a las personas que estén completamente vacunadas”, por ello, a día de hoy, “con la excepción de estos grupos que hemos abierto en el país, con los que sí hay evidencia que necesitan refuerzo”, no se aplicarán dosis de refuerzo para las demás poblaciones.

