La foto de Lincoln Palomeque que confirma su innegable parecido con su hijo Salvador

En los últimos meses, Lincoln Palomeque ha estado distanciado de su casa debido a su trajín laboral; uno de sus más recientes y conocidos proyectos es el del ‘remake’ de la telenovela ‘Café, con aroma de mujer’, donde interpreta al agrónomo Leonidas Salinas. Pero a pesar del ajetreo, el nortesantandereano hizo un viaje ‘exprés’ a Bogotá para compartir un rato con sus hijos Salvador y Matías; incluso se especuló sobre un posible encuentro con su pareja, la presentadora Carolina Cruz. Sin embargo, ninguno de los dos compartió fotos o videos juntos en sus redes sociales.

A pesar de la distancia, el actor está muy pendiente de sus hijos y los recuerda en cada momento. Recientemente, el actor compartió en su cuenta de Instagram un emotivo recuerdo: una foto suya de cuando era bebé y una comparación con Salvador, hijo fruto de su relación con la presentadora vallecaucana.

En el pie de foto escribió una confesión que pocos sabían y que dejó a muchos de sus seguidores asombrados: “Les cuento algo que me pasó. Hablando ayer con mi tía Luisita me dijo... ‘yo te recibí cuando naciste y eres igualito a Salvador!’”.

El post recibió más de 219 mil ‘me gusta’ y más de seis mil comentarios, muchos de ellos mencionando el parecido que tenía él con su primogénito.

“Sí, idénticos, pero es más lindo Salvador”; “Desde el primer día en que vi su carita se me pareció a ti, dos gotas de agua” y “Entonces Salvador será guapo como tú”, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores.

Otro post que compartió Palomeque en su perfil de Instagram el pasado 12 de agosto fue una foto con su otro hijo, Matías, cuando era bebé; sin embargo, en los comentarios muchos usuarios le preguntaron por qué nunca subía fotos con Salvador.

Quien sí sube fotos del pequeño es su mamá; de hecho, hace muy pocos días celebró su sexto mes de nacimiento con un sentido mensaje en su perfil de Instagram junto con una imagen posterior al parto.

“Llegaste hace 6 meses y aunque eres el más chiquito en edad, eres mi mayor maestro. No cambiaria nada, absolutamente nada de lo que he vivido y hemos vivido para tenerte hoy en mis brazos”; además, le agradeció por muchas cosas aprendidas en este tiempo y por haberla elegido como su madre.

“Gracias por escogerme y darme el privilegio de ser tu mamá, gracias por acercarme más y más a Dios, fortaleciendo mi fe, gracias Por llenarme de fuerza y demostrarme a mí misma que nada me queda grande, gracias porque me has enseñado a valorar cada segundo de mi vida a tu lado, en familia”. La publicación tiene casi 200 mil ‘me gusta y más de cuatro mil comentarios, muchos de ellos felicitando a Salvador y enviándole buenos deseos a él y su familia.

Otra novedad de Salvador es una publicación que hizo la empresaria sobre el estado de salud de su hijo y desmintiendo muchos rumores sobre este tema, pues el pequeño tiene una serie de terapias para tratar una tortícolis que tiene.

“Para aclarar algunas dudas, esto no tiene que ver ni con la edad y mucho menos con la fertilización in vitro, 1 de cada 4 niños sufre de tortícolis gestacional, así como 1 de cada 5 niños sufre de pujo. Es importante cuando vayamos a comentar o dar una opinión, saber de qué hablamos y evitar que la ignorancia sobre ciertos temas nos jueguen un mal rato”, manifestó una de las conductoras de ‘Voy por ti, juega por mí’ del Canal Caracol.

