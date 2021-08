Beto Coral revela la conversación que sostuvo con Felipe Pasos en privado, días antes de su muerte

El activista político Beto Coral está siendo centro de fuertes críticas por varios trinos en los que cuestionó seriamente a Felipe Pasos, el joven que rectificó la denuncia pública que hizo el actor Bruno Díaz en contra del senador Gustavo Bolívar a quien responsabilizó por el trágico desenlace de la vida de su hijo Diego Andrés, según él, por una deuda que el político no pagó.

Tras conocerse sobre el suicidio de Pasos en la tarde del 20 de agosto, tuiteros y políticos responsabilizaron a Coral por el matoneó que sufrió en las redes sociales.

“Él es Felipe Pasos, quien difama a Gustavo Bolívar y se presta para el show en todos los medios. Dijo ser el amigo de toda la vida de Diego Díaz. Lo curioso es que solo se conocieron en el 2018. Es el mandadero de Claudia López y de Angélica Lozano. Una bajeza”, trinó el activista.

Pero luego, Coral aseguró que nunca mintió en lo que dijo y aseguró sentir dolor por cómo terminaron las cosas. “Este fue el trino donde indiqué que Felipe trabajó para la campaña de Claudia López. El mismo lo confirmó. No digo una sola mentira. Felipe fue expuesto y utilizado por políticos, periodistas y activistas para atacar a otros . Me duele mucho que esto terminara así”, señaló.

Este sábado, y luego de ser objeto de fuertes críticas, Coral decidió publicar una conversación que sostuvo en privado por el chat de Twitter, con Pasos. “No quería publicar la conversación que tuve por interno con Felipe Pasos. Pero ya el Uribismo lo hizo. Lamenté las amenazas y me confirmó que no fue el que buscó a Vicky Dávila ni al otro sujeto. Fueron ellos los que lo buscaron y lo expusieron”, aseguró Coral.

Esta es la conversación:

Beto Coral: Felipe lamento las amenazas. Pero usted en lugar de buscar un medio imparcial para denunciar algo, se fue donde Vicky Dávila (directora de Semana) y nada más que la misma mascota del uribismo, Miguel Polo Polo (activista del uribismo). Fue usted el que provocó estos ataques. Yo no.

Felipe Pasos: Beto yo no busqué a Vicky ellos me dijeron como lo que estaba en una denuncia por lo que había pasado con Diego realmente me tocó todo lo vivido. Polo Polo también me buscó, yo dije que si en la entrevista lo dije esto no es nada político lo hago como dolor de amigo.

Tomado de @Betocoralg

La historia de la denuncia contra Bolívar

Bruno Díaz contó que Bolívar presuntamente incumplió un contrato con su hijo. El objeto era construir dos paneles solares en el hotel Paraíso Estudios del municipio de Ricaurte en Cundinamarca, propiedad del ahora senador de la Colombia Humana. Sin embargo, el actor aseguró que Bolívar no cumplió su obligación y dejó de pagar los abonos después de la entrega de la obra. La deuda corrió y ocasionó perjuicios económicos a Diego Díaz, “quien, en consecuencia, incumple al banco, es reportado a Datacrédito, se le cierra la oportunidad de financiar con prestamos del sistema financiero nuevos trabajos y se afecta notoriamente la economía familiar”, agregó.

Esta denuncia fue compartida en todos los medios de comunicación y hace unos días, apareció el joven activista Felipe Pasos, quien aseguró ser el mejor amigo de Diego. En entrevista con Semana, el joven aseguró que acompañó a Diego en su tragedia hasta los últimos días.

“En el 2018 lo conocí en la consulta anticorrupción, fuimos voluntarios. Pasó ese tema y quedamos con los contactos y desde ahí nos hicimos muy amigos. En diciembre de ese año me quedé sin trabajo y me tocó irme para Antioquia. Pasaron unos temas con mi familia y me regresé de nuevo para Bogotá por temas de trabajo”, le contó a Semana sobre cómo conoció al hijo del actor.

Así mismo, respaldó la denuncia de Bruno Díaz en contra de Bolívar. “Nosotros en ningún momento, o el papá en su denuncia, está diciendo que Gustavo Bolívar mató a Diego. Lo que nosotros estamos diciendo es que hubo factores que correspondían a un cuadro de depresión por tales motivos. Diego pidió préstamos para poderle cumplir a Bolívar, en bancos, nosotros los amigos le prestamos dinero, entonces él ya no tenía cómo sacar proyectos, entró en una crisis económica supremamente dura. Consiguió un trabajo en el Jardín Botánico y con eso se sustentaba poco a poco, pero se le cerraron muchas puertas de trabajo, de paneles, por lo mismo, porque no tenía cómo trabajar, porque él se había puesto alma y corazón a este trabajo”, sostuvo el joven fallecido.

