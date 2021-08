“He jugado varios partidos en poco tiempo, tenía rato que no lo hacía”: Duván Vergara sobre su paso por México

Este viernes 20 de agosto, el futbolista cordobés bicampeón con América de Cali en 2019 y 2020, Duván Vergara, entregó un balance de lo que significó su llegada al fútbol mexicano.

El ahora extremo izquierdo de Monterrey calificó como positivos los primeros cinco partidos que ha podido disputar en el equipo dirigido por Javier Aguirre, de los cuales cuatro fueron como inicialista.

Y es que en los juegos donde el colombiano ha sido convocado su equipo no ha perdido, por lo que se mostró altamente motivado en sus declaraciones, otorgadas durante conferencia de prensa previa al partido contra el Club Deportivo Guadalajara este sábado 21 de agosto. Esto dijo el monteriano de 24 años con pasado en América de Cali, Rosario Central y Envigado:

Vergara fue oficializado en Monterrey el pasado 1 de julio como refuerzo principal en ataque para afrontar el torneo Apertura 2021, considerando la baja del también colombiano Dorlan Pabón.

En cuanto a cifras, Vergara registró un doblete contra Pumas UNAM el 31 de julio y participó en el 1-0 de Monterrey contra Cruz Azul por el partido de ida de la semifinal de la Concacaf Champions League. Entre las habilidades que más han llamado la atención de la fanaticada de Monterrey y su cuerpo técnico está su capacidad para desequilibrar por la banda izquierda, algo que no tuvo el equipo de Aguirre en el torneo pasado.

Su cualidad individual para eludir rivales en el uno contra uno y la capacidad ofensiva del colombiano explican los motivos de su buen momento en México, ya que su club marcha invicto en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX con nueve puntos y diferencia de gol de +4 en cinco fechas disputadas.

Vergara se perdió el juego de la tercera jornada del torneo apertura por ser sospechoso de covid-19, sin embargo, ante el descarte de su contagio, el colombiano dio a conocer que ha tenido muchas oportunidades para desempeñar su labor en muy poco tiempo, le han dado la confianza y eso ha sido fundamental.

Hasta el momento he jugado varios partidos en poco tiempo, tenía rato que no lo hacía, venía sumando bien hasta que por ahí me enfermé y tuve que salir para proteger a mis compañeros y mi salud. Gracias a Dios no era covid, me hicieron tres pruebas y salieron negativas