“Lo de James es indefendible”: Óscar Córdoba sobre las declaraciones del futbolista en Twitch

James Rodríguez no para de desatar polémica en Everton por sus declaraciones. Esta vez en una transmisión de Twitch el futbolista colombiano se pronunció con distancia y desinterés sobre la actualidad de su club y sus palabras no cayeron muy bien en el entorno mediático y en la afición Toffee.

El volante ofensivo del Everton dijo que no sabía cómo está su equipo, pues no sabía cuál era su próximo rival en la segunda fecha de la English Premier League:

Estoy aislado, sí. Pero no tengo covid, gente, estoy aislado y aquí son súper estrictos con todas esas reglas, pero no lo tengo gracias a Dios. Así que no sé, empezaré a entrenar el lunes, creo... Así que el fin de semana no voy a jugar, no sé contra quién juegan... La verdad que ni sé, si me pueden decir con quién jugamos... Creo que es fuera porque el partido pasado fue aquí en casa